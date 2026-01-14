Iz Godbe Črnomelj so sporočili, da so po tednu dni, ko so jim neznanci vlomili v godbene prostore in ukradli kar 17 glasbil, zdaj te ob pomoči policije tudi našli.

Pred tednom dni so črnomaljski godbi vlomili v godbene prostore na Gričku v Črnomlju in jim ukradli zanje nekaj zelo pomembnih in dragih glasbil, med drugim tubo, tenor, pozavno, dve klaviaturi, klarinet in še druga glasbila. Zdaj so v Godbi Črnomelj zapisali, da "z ogromnim veseljem in olajšanjem" sporočajo, da so policisti Policijske postaje Črnomelj vsa glasbila uspešno našli.

Člani godbe so se iskreno zahvalili tudi vsem, ki so pretekli teden delili njihovo objavo o ukradenih glasbilih ter pomagali z informacijami in jim stali ob strani.

"Posebna in velika zahvala pa gre policistom, ki so z odzivnostjo in predanostjo poskrbeli, da so se inštrumenti tako hitro vrnili tja, kamor sodijo. Hvala vsem za podporo! Pokazali ste, da skupaj zmoremo več," so še zapisali v Godbi Črnomelj. Njihovo sporočilo je naletelo na veliko odobravanje in podporo številnih ljudi, ki se z njimi veselijo, da so se ukradena glasbila vendarle našli in so zopet v varnih rokah glasbenikov.