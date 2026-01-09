Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

Petek,
9. 1. 2026,
18.08

Petek, 9. 1. 2026, 18.08

33 minut

Pretresljiv posnetek: neznanec v političarko vrgel eksplozivno napravo #video

Honduraška kongresnica in članica konservativne Nacionalne stranke Gladis Aurora López je utrpela hude poškodbe, potem ko je neznanec vanjo vrgel doma izdelano eksplozivno napravo, poroča The Telegraph.

Podpredsednica Nacionalnega kongresa in članica konservativne Nacionalne stranke Gladis Aurora López je pred stavbo kongresa v prestolnici Tegucigalpa odgovarjala na vprašanja novinarjev, ko jo je v glavo zadela doma izdelana eksplozivna naprava. Po navedbah prič in posnetkih varnostnih kamer je eksploziv priletel z ulice.

López je utrpela opekline druge in tretje stopnje. Trenutno se zdravi v bolnišnici, zdravniki pa opozarjajo, da bo morda imela težave s sluhom.

Po napadu se je López oglasila iz bolnišnice ter pozvala k miru in zavrnitvi političnega nasilja. "V srcu nimam sovraštva in hvala bogu, da sem živa," je povedala s solzami v očeh. 

Napetosti na političnem parketu

Napad na kongresnico se je zgodil v času političnih napetosti po predsedniških volitvah 30. novembra 2025. Nacionalni volilni svet je 24. decembra za zmagovalca razglasil Nasryja "Tita" Asfuro iz Nacionalne stranke z majhno prednostjo pred kandidatom Liberalne stranke Salvadorjem Nasrallo. Vladajoča Stranka svobode in obnove rezultatov ni priznala, zato je kongres obravnaval predlog za ponovno štetje glasov.

Predsednik poslanske skupine Nacionalne stranke Tomás Zambrano je napad označil za "strahopetno nasilno dejanje" in zanj obtožil podpornike stranke Libre. Ta se na obtožbe še ni odzvala. Nasilje je obsodil tudi predsednik kongresa Luis Redondo in odredil preiskavo.

Trenutno poteka intenzivna preiskava. Policija ponuja nagrado v višini 300 tisoč lempir oziroma okoli 12 tisoč evrov za informacije o storilcih. Na posnetku nadzornih kamer sta sicer vidna dva moška osumljenca.

