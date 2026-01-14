Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
14. 1. 2026,
12.49

Saporo smučarski skoki Stefan Kraft Daniel Tschofenig

Okrepljena avstrijska zasedba v Sapporu

Kraft in Tschofenig se vračata v karavano

Daniel Tschofenig bo konec tedna tekmoval za točke svetovnega pokala na Japonskem.

Daniel Tschofenig bo konec tedna tekmoval za točke svetovnega pokala na Japonskem.

Foto: Guliverimage

Smučarska skakalca Daniel Tschofenig in Stefan Kraft, ki sta prejšnji teden izpustila tekmovanje v Zakopanah, se vračata v avstrijsko ekipo za svetovni pokal za obe tekmi konec tedna v japonskem Sapporu.

