Kraft in Tschofenig se vračata v karavano

Smučarska skakalca Daniel Tschofenig in Stefan Kraft, ki sta prejšnji teden izpustila tekmovanje v Zakopanah, se vračata v avstrijsko ekipo za svetovni pokal za obe tekmi konec tedna v japonskem Sapporu.

Branilec velikega kristalnega globusa Daniel Tschofenig je v skupni razvrstitvi svetovnega pokala sedmi, Stefan Kraft pa deseti. Na vrhu je v rumeni majici Slovenec Domen Prevc, ki ima pred najbližjim zasledovalcem, Japoncem Ryoyujem Kobayashijem 392 točk naskoka.

Tako Tschofenig kot Kraft sta se po novoletni turneji štirih skakalnic, na kateri je zlatega orla osvojil Domen Prevc, posvetila intenzivnim treningom, še poroča avstrijska tiskovna agencija APA.