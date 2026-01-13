Na Japonsko brez Laniška, priložnost znova Jančarju

Svetovni pokal za smučarje skakalce se ta konec tedna seli v Azijo, natančneje v Saporo. Slovenska reprezentanca bo v primerjavi s tekmami v Zakopanah doživela eno spremembo, v deželo odhajajočega sonca ne bo odpotoval Anže Lanišek, zmagovalec tekme na Poljskem, priložnost pa je glavni trener Robert Hrgota ponudil Žigi Jančarju. .

Glavni trener Robert Hrgota se je odločil, da Anže Lanišek ne bo nastopil na dveh tekmah svetovnega pokala, ki ju bo gostil japonski Saporo ta konec tedna. Priložnost bo v slovenski ekipi tako znova dobil Žiga Jančar, ki je sicer že v Aziji in je tudi že nastopal na tekmah celinskega pokala v Saporu, zdaj pa tekmuje v kitajskem Džangdžakovu. Ob Jančarju bodo barve Slovenije branili še Žak Mogel, Rok Oblak, Timi Zajc in Domen Prevc, so danes sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Že v petek se bo svetovni pokal nadaljeval za skakalke in sicer v Džangdžakovu. Jurij Tepeš bo na prizorišče olimpijskih iger odpeljal Majo Kovačič, Katro Komar, Niko Vodan in Niko Prevc, na tekmah na Japonskem, ki bodo sledile naslednji teden in sicer v Zau in Saporu pa se bo omenjeni četverici pridružila še mlada Taja Terbovšek.

Preberite še: