Avtor:
S. K.

Torek,
13. 1. 2026,
18.18

Osveženo pred

53 minut

Žiga Jančar Saporo Robert Hrgota smučarski skoki

Torek, 13. 1. 2026, 18.18

53 minut

Slovenska skakalna reprezentanca

Na Japonsko brez Laniška, priložnost znova Jančarju

Avtor:
S. K.

smučarski skoki, Žiga Jančar | Žiga Jančar je že na Japonskem, kjer je nastopal na tekmah celinskega pokala. | Foto Bor Slana/STA

Žiga Jančar je že na Japonskem, kjer je nastopal na tekmah celinskega pokala.

Foto: Bor Slana/STA

Svetovni pokal za smučarje skakalce se ta konec tedna seli v Azijo, natančneje v Saporo. Slovenska reprezentanca bo v primerjavi s tekmami v Zakopanah doživela eno spremembo, v deželo odhajajočega sonca ne bo odpotoval Anže Lanišek, zmagovalec tekme na Poljskem, priložnost pa je glavni trener Robert Hrgota ponudil Žigi Jančarju. .

Anže Lanišek
Sportal Lanišek ganil poljske navijače in sporočil, da bo ostal doma

Glavni trener Robert Hrgota se je odločil, da Anže Lanišek ne bo nastopil na dveh tekmah svetovnega pokala, ki ju bo gostil japonski Saporo ta konec tedna. Priložnost bo v slovenski ekipi tako znova dobil Žiga Jančar, ki je sicer že v Aziji in je tudi že nastopal na tekmah celinskega pokala v Saporu, zdaj pa tekmuje v kitajskem Džangdžakovu. Ob Jančarju bodo barve Slovenije branili še Žak Mogel, Rok Oblak, Timi Zajc in Domen Prevc, so danes sporočili s Smučarske zveze Slovenije. 

Že v petek se bo svetovni pokal nadaljeval za skakalke in sicer v Džangdžakovu. Jurij Tepeš bo na prizorišče olimpijskih iger odpeljal Majo Kovačič, Katro Komar, Niko Vodan in Niko Prevc, na tekmah na Japonskem, ki bodo sledile naslednji teden in sicer v Zau in Saporu pa se bo omenjeni četverici pridružila še mlada Taja Terbovšek.

Žiga Jančar Saporo Robert Hrgota smučarski skoki
