Če ne Prevc, pa Lanišek! Nova zmaga za Slovenijo! #video

Anže Lanišek je velik zmagovalec današnje posamične tekme smučarjev skakalcev v Zakopanah na Poljskem! Timi Zajc je bil 15., Domen Prevc 27. do točk svetovnega pokala se je prebil še Žak Mogel, medtem ko je Rok Oblak tekmo končal v prvi seriji na 35. mestu.

Anže Lanišek je v Zakopanah spet našel zmagovito formo, ki ga je krasila že v začetku sezone, ko je slavil na tekmah v Falunu in Ruki. Na Poljskem je že včeraj imenitno stopnjeval formo skozi trening, pa kvalifikacije in naposled še prek superekipne tekme, na kateri je v paru s Timijem Zajcem zasedel drugo mesto. Danes je vse skupaj nadgradil z imenitno zmago, svojo tretjo v tej sezoni svetovnega pokala in 11. v karieri.

Po prvi seriji je Lanišek za točko zaostajal za Avstrijcem Janom Hörlom, medtem ko se vodilni skakalec sezone Domen Prevc v zahtevnih razmerah na skakalnici Wielka Krokiew (močno sneženje in spremenljiv veter) ni najbolje znašel. Prevc je v finalu napadal z 12. mesta, a danes preprosto ni imel svojega dne, tekmo je končal na 27. mestu, slovenski junak dneva Lanišek pa je obdržal zbranost, poletel 137 metrov in slavil s 13,3 točke prednosti pred Hörlom. Na tretjo stopničko odra za zmagovalce je stopil Hörlov rojak Manuel Fettner.

Lanišek je prišel do svoje tretje zmage v sezoni, 11. v karieri. Foto: Reuters

"Danes je bilo treba imeti tudi nekaj sreče, a oba skoka sem opravil zelo dobro. Seveda sem zelo zadovoljen in vesel te zmage," je 29-letni šampion z vzdevkom žaba po nastopu dejal v izjavi za organizatorje.

Anže Lanišek ter Domen in Nika Prevc skrbijo za skoraj popolno slovensko prevlado v olimpijski sezoni. Na 16 posamičnih tekmah svetovnega pokala skakalcev sta Lanišek in Prevc zbrala deset zmag, preostalih šest so si razdelili Avstrijca Daniel Tschofenig in Stefan Kraft ter Japonec Rjoju Kobajaši. Ob tem je Prevc osvojil še prestižno novoletno turnejo, danes pa je vendarle zamudil priložnost za zgodovinski mejnik.

Ostal je namreč brez 13. zaporedne uvrstitve na stopničke, s čimer bi izenačil rekord, ki ga je v preteklosti dosegel legendarni Finec Janne Ahonen.

Domen Prevc danes ni imel dne. Foto: Reuters

Drugi najboljši Slovenec danes je bil Timi Zajc na 15. mestu, eno točko svetovnega pokala pa je osvojil še Žak Mogel na 30. mestu. Rok Oblak je tekmo končal po prvi seriji na 35. mestu.

Tekmovanje, svoje zadnje na domači skakalnici, je po prvi seriji končal tudi legendarni poljski šampion Kamil Stoch (119,5 m), ki se po letošnji sezoni poslavlja.

Prevc v skupnem seštevku svetovnega pokala ohranja ogromno prednost pred zasledovalci. Zbral je že 1214 točk, njegov najbližji zasledovalec Japonec Kobajaši jih ima 822, na Poljskem pa ga ni. Manjkal je tudi Kobajašijev rojak Ren Nikaido, ki je danes tretje mesto prepustil Lanišku.

Zakopane, tekma:

Iz Zakopan se karavana seli na Japonsko, kjer bosta 17. in 18. januarja dve tekmi na veliki skakalnici v Saporu, sledi svetovno prvenstvo v poletih v nemškem Oberstdorfu (23. in 24. januar). Zadnje ogrevanje pred olimpijskimi igrami (9. do 16. februar) bo v Willingenu v Nemčiji (31. januar in 1. februar).

Preberite še: