Avtorji:
R. P., STA

Sreda,
14. 1. 2026,
11.52

Preliminaren koledar za svetovni pokal 2026/27

Nika Prevc in druščina na Ljubnem takoj po zgodovinski turneji, finale moške sezone v Planici

Avtorji:
R. P., STA

Nika Prevc bo prihodnje leto branila zmagi na tekmah za svetovni pokal na Ljubnem.

Nika Prevc bo prihodnje leto branila zmagi na tekmah za svetovni pokal na Ljubnem.

Foto: Reuters

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je objavila preliminaren koledar za svetovni pokal v smučarskih skokih za moške in ženske za sezono 2026/27. Smučarske skakalke se bodo na Ljubnem ob Savinji pomerile takoj po premierni novoletni turneji, finale sezone pa bosta gostila Vikersund za ženske in Planica za moške.

Sportal Slovenka, ki je orala ledino smučarskih skokov: Tudi moje mnenje je deljeno

Po predlogu koledarja naj bi se svetovni pokal začel konec tedna med 20. in 22. novembrom 2026 v Lillehammerju. Vendar pa so pri Fisu poudarili, da od norveških organizatorjev zahtevajo izboljšanje kakovosti dogodka.

Naslednji konec tedna (27.- 29. november) bodo moški skakali v Ruki, ženske pa v Hinzenbachu. Decembra bosta tako moški kot ženski svetovni pokal potekala v Wisli (4.- 6. december), Titisee-Neustadtu (11.- 13. december) in Engelbergu (18.- 20. december).

Sledil bo 75. novoletna turneja štirih skakalnic (28. december 2026 - 6. januar 2027), kjer se bodo za zlatega orla prvič pomerile tudi skakalke.

Domen Prevc bo prihodnje leto branil zmago na novoletni turneji. | Foto: Reuters Domen Prevc bo prihodnje leto branil zmago na novoletni turneji. Foto: Reuters

Januar bo bolj naporen za ženske, ki bodo takoj po turnirju štirih skakalnic pomerile na Ljubnem (8.- 10. januar 2027), nato pa se bodo odpravile v Azijo na tekmovanja v Zhangjiakouju (15.- 17. januar), Zau (19. - 20. januar) in Sapporu (22.- 24. januar).

Moški bodo imeli po novoletni turneji prost vikend, nato pa bodo tekmovali v Zakopanah (15. - 17. januar) in Sapporu (22. - 24. januar).

Skakalke še zadnjič pred SP v Beljaku

V prihodnjih tednih bosta nato moški in ženski svetovni pokal potekala v Willingenu (29.- 31. januar), Lake Placidu (5. - 7. februar) in Lahtiju (12. - 14. februar). Ženska tekmovanja so na sporedu še v Beljaku (19. - 21. februar).

To bo zadnja tekma svetovnega pokala pred glavnim dogodkom sezone - svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju v Falunu (22. februar - 7. marec 2027).

Marca bosta združeni moški in ženski svetovni pokal v Oslu (12. - 14.) in Vikersundu (19. - 21).

Finale moške sezone bo že tradicionalno v Planici. | Foto: Vid Ponikvar/Sportida Finale moške sezone bo že tradicionalno v Planici. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Za ženske bodo poleti v Vikersundu obenem tudi finale sezone, moški pa bodo leteli še teden dni pozneje v Planici od 26. do 28. marca 2027, kjer je predvideno finalno tekmovanje sezone 2026/27.

Uradni koledar naj bi svet Fisa potrdil junija na kongresu v Beogradu.

Nika Prevc kljub vetrovni loteriji do druge zmage na Ljubnem
Anže Lanišek
Lanišek ganil poljske navijače in sporočil, da bo ostal doma
Anže Lanišek, Zakopane
Če ne Prevc, pa Lanišek! Nova zmaga za Slovenijo!
