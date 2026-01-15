Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Četrtek,
15. 1. 2026,
10.26

Četrtek, 15. 1. 2026, 10.26

1 ura, 2 minuti

Kaja Kallas: Zaradi dogajanja po svetu je čas, da začnem piti

Sa. B.

Najvišja diplomatka EU se je z besedami o pitju alkohola po poročanju omenjenega portala pošalila na srečanju Konference predsednikov, ko so se po novem letu sestali voditelji političnih skupin.

Najvišja diplomatka EU se je z besedami o pitju alkohola po poročanju omenjenega portala pošalila na srečanju Konference predsednikov, ko so se po novem letu sestali voditelji političnih skupin.

Foto: Reuters

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas meni, da je zaradi aktualnega dogajanja po vsem svetu "čas, da začnem piti". Kot je povedala voditeljem političnih skupin v Evropskem parlamentu, sicer ni ravno ljubiteljica alkohola, je pa zdaj morda pravi čas za začetek, sta za Politico potrdili dve osebi, ki sta bili prisotni v sobi.

S svojimi besedami se je Kallas navezovala predvsem na aktualno dogajanje glede zahteve Donalda Trumpa po priključitvi Grenlandije, nasilnih protivladnih protestov v Iranu ter s tem povezanih groženj ameriškega napada, ameriških operacij v Venezueli ter nenehnih konfliktov v Ukrajini in Gazi.

Najvišja diplomatka EU se je z besedami o pitju alkohola po poročanju omenjenega portala pošalila na srečanju Konference predsednikov, ko so se po novem letu sestali voditelji političnih skupin.

