Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas meni, da je zaradi aktualnega dogajanja po vsem svetu "čas, da začnem piti". Kot je povedala voditeljem političnih skupin v Evropskem parlamentu, sicer ni ravno ljubiteljica alkohola, je pa zdaj morda pravi čas za začetek, sta za Politico potrdili dve osebi, ki sta bili prisotni v sobi.

S svojimi besedami se je Kallas navezovala predvsem na aktualno dogajanje glede zahteve Donalda Trumpa po priključitvi Grenlandije, nasilnih protivladnih protestov v Iranu ter s tem povezanih groženj ameriškega napada, ameriških operacij v Venezueli ter nenehnih konfliktov v Ukrajini in Gazi.

Najvišja diplomatka EU se je z besedami o pitju alkohola po poročanju omenjenega portala pošalila na srečanju Konference predsednikov, ko so se po novem letu sestali voditelji političnih skupin.