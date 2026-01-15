Četrtek, 15. 1. 2026, 10.26
Kaja Kallas: Zaradi dogajanja po svetu je čas, da začnem piti
Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas meni, da je zaradi aktualnega dogajanja po vsem svetu "čas, da začnem piti". Kot je povedala voditeljem političnih skupin v Evropskem parlamentu, sicer ni ravno ljubiteljica alkohola, je pa zdaj morda pravi čas za začetek, sta za Politico potrdili dve osebi, ki sta bili prisotni v sobi.
S svojimi besedami se je Kallas navezovala predvsem na aktualno dogajanje glede zahteve Donalda Trumpa po priključitvi Grenlandije, nasilnih protivladnih protestov v Iranu ter s tem povezanih groženj ameriškega napada, ameriških operacij v Venezueli ter nenehnih konfliktov v Ukrajini in Gazi.
Najvišja diplomatka EU se je z besedami o pitju alkohola po poročanju omenjenega portala pošalila na srečanju Konference predsednikov, ko so se po novem letu sestali voditelji političnih skupin.