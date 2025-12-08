Naj v prazničnih dneh svetijo lučke, ne luči intervencijskih vozil!

Strokovnjaki odločno zagovarjajo ničelno toleranco do alkohola in drog za volanom, je bilo rečeno na današnji mednarodni konferenci Vožnja pod vplivom alkohola ali drog in varnost prometa. Grozljivi podatki kažejo, da je bilo v Sloveniji letos že več kot 1.300 nesreč zaradi opojnih substanc, za 27 žrtev je bila nesreča usodna.

Varno v prometu pomeni 0,0

Strokovnjaki so na dogodku, ki sta ga organizirala Agencija za varnost prometa (AVP) in Evropski svet za varnost prometa (ETSC), opozorili na naraščanje primerov vožnje pod vplivom drog. Izrazili so tudi skrb zaradi povečanega tveganja ob morebitni legalizaciji konoplje.

Obravnavali so pomen preventivnih ukrepov, rehabilitacije in zdravstvene obravnave voznikov, izpostavili pa so tudi potrebo po medsektorskem sodelovanju in ozaveščanju.

ETSC zagovarja dosleden nadzor, nizke mejne vrednosti alkohola in izobraževanje. Prav tako opozarja na potrebo po sankcijah ter več raziskavah o vplivu drog. Skratka, priporoča celovit pristop, katerega temelji so zakonodaja, kazni, rehabilitacija in izobraževanje.

V Nemčiji novi zakon o konoplji določa mejo 3,5 nanograma na mililiter THC v krvi. Uporaba konoplje se sicer ni povečala, a nemška družba za varnost v cestnem prometu DEKRA priporoča redne presoje vozniške sposobnosti in kampanje ozaveščanja.

Charles Mercier-Guyon, zdravnik urgentne in prometne medicine, je izpostavil, da se v Franciji zaradi alkohola zgodi 33 odstotkov smrtnih nesreč mladih moških, starih od 18 do 34 let, zaradi droge pa v 21 odstotkih. Vožnja pod vplivom obeh je kazniva in lahko prinese do tri leta zapora in devet tisoč evrov globe. Policija ob cesti testira štiri skupine drog: konopljo, kokain in crack, opiate ter amfetamine, in sicer s testiranjem sline.

V Sloveniji večje spremembe

Slovenijo na področju prometne varnosti čakajo pomembni izzivi. Čakamo na odločitev ustavnega sodišča glede alkotestov, poleg tega pa se bo morala država soočiti z morebitnimi posledicami legalizacije konoplje in porastom psihoaktivnih snovi v družbi.

Robert Vehovec iz Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi je izpostavil hitro rastočo težavo vožnje pod vplivom prepovedanih drog v zadnjih petnajstih letih: "Z namenom preprečevanja in odkrivanja tovrstnih kršitev zato vseskozi nadgrajujemo policijske postopke. Policiste šolamo, da prepoznajo simptome vožnje pod vplivom drog, hkrati pa povečujemo število izvedenih hitrih testov na droge. Če omenjene postopke primerjamo s preizkusom alkoholiziranosti, so ti veliko zahtevnejši, dolgotrajnejši in hkrati dražji. Policija zato opozarja na posledice morebitne legalizacije uporabe konoplje za osebno uporabo, saj v tem primeru, po izkušnjah držav, ki so ta korak že storile, lahko pričakujemo, da se bo v cestnem prometu povečalo tudi število voznikov, ki bodo vozili pod vplivom THC."

Državni sekretar z ministrstva za infrastrukturo Andrej Rajh je poudaril, da je doseganje ciljev Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa 2023–2030 – predvsem zaveze Vizija nič – mogoče le z ničelno toleranco do vožnje pod vplivom alkohola in drog. Izpostavil je dva ključna stebra delovanja: preventivo in represijo.

"Na področju zakonodaje ministrstvo podpira uvedbo alkoholnih ključavnic za povratnike ter preučitev dviga regresnih zahtevkov za povzročitelje najhujših nesreč. Ob tem poudarjamo tudi pomen širše družbene odgovornosti in kulture vožnje, kjer mora meja 0,0 postati osebna norma vseh voznikov."