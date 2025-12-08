Čas za zamenjavo kovancev imate samo še do konca leta

Za menjavo kun v kovancih v evre je ostalo le še nekaj dni. Do 31. decembra je treba namreč zamenjati vse kovance, saj bodo ti po novem letu postali trajno neveljavni. Po poročanju hrvaških medijev je v obtoku še vedno 3,06 milijarde kun v bankovcih in 1,16 milijarde kun v kovancih, kar je okoli 153,96 milijona evrov.

Medtem ko bo hrvaška centralna banka (HNB) storitev menjave bankovcev opravljala brez časovne omejitve, je kovance mogoče zamenjati le še do konca tega leta. Do srede je bilo tako iz obtoka dvignjenih 470,62 milijona bankovcev in 825,58 milijona kovancev, v obtoku pa je bilo še 74,34 milijona bankovcev in 2,17 milijarde kovancev.

Storitev menjave kun v evre se v HNB izvaja po fiksnem menjalnem tečaju, kjer en evro znaša 7,53450 kune.

Uradno valuto evro so na Hrvaškem začeli uporabljati 1. januarja 2023. Prej so od leta 1994 uporabljali hrvaške kune, ki so zamenjale predhodni hrvaški dinar.