Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Petek,
21. 11. 2025,
17.05

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
denar plačevanje ustava gotovina Državni zbor

Petek, 21. 11. 2025, 17.05

26 minut

V ustavo pravica do uporabe gotovine

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Gotovina, denar, evri, bankovci, podkupnina | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Državni zbor je s 67 glasovi za in enim proti potrdil ustavni zakon o dopolnitvi tretjega poglavja ustave, na podlagi česar se bo pravica do plačevanja z gotovino zapisala v ustavo. Pobudo za to je dalo združenje Povezani smo, ki je novembra 2023 v DZ vložilo 56.267 podpisov za vpis te pravice v ustavo. DZ bo zakon razglasil predvidoma 1. decembra.

Kot so pojasnili v združenju, želijo jasno zaščititi fizično gotovino. Pojem gotovina se mora po njihovem prepričanju vedno nanašati na denar v fizični obliki. S tem se preprečuje, da bi se v prihodnje pod pojmom gotovina začele razumeti tudi digitalne oblike denarja, kot so elektronski denar, kriptovalute ali digitalni evro.

Ustavna komisija DZ je nato pripravila delovno besedilo predloga ustavnega zakona. Po njegovi potrditi se bo v ustavo dodalo nov, 74. člen, v katerem bo zapisano, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do uporabe gotovine pri bančnem poslovanju in drugih oblikah pravnega prometa.

Gotovina, denar, evri, bankovci, podkupnina
Novice Ustavna komisija soglasno za vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo

Za potrditev je bila potrebna dvotretjinska večina glasov vseh poslancev. V današnji razpravi so poslanci med drugim izpostavili pomen gotovine v kriznih razmerah in z vidika varovanja zasebnosti.

Vlada je pri tem postopku opozorila na pravne vidike, ki zadevajo izključno pristojnost EU na področju monetarne politike. Zato je pozdravila odločitev DZ, ki je zadnji predlog poslal v mnenje Evropski centralni banki (ECB), in to, da je ECB prepoznala glavni cilj predloga, to je krepitev razpoložljivosti in sprejemanja gotovine v Sloveniji. "Gre za pravico, ki uživa široko javno in politično podporo ter ima pomembno simbolno in praktično vrednost," je danes poudarila državna sekretarka na ministrstvu za finance Gordana Pipan.

bankomat, dvig gotovine
Novice Za začetek postopka za vpis pravice do uporabe gotovine tesna dvotretjinska večina
denar plačevanje ustava gotovina Državni zbor
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.