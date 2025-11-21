Državni zbor je s 67 glasovi za in enim proti potrdil ustavni zakon o dopolnitvi tretjega poglavja ustave, na podlagi česar se bo pravica do plačevanja z gotovino zapisala v ustavo. Pobudo za to je dalo združenje Povezani smo, ki je novembra 2023 v DZ vložilo 56.267 podpisov za vpis te pravice v ustavo. DZ bo zakon razglasil predvidoma 1. decembra.

Kot so pojasnili v združenju, želijo jasno zaščititi fizično gotovino. Pojem gotovina se mora po njihovem prepričanju vedno nanašati na denar v fizični obliki. S tem se preprečuje, da bi se v prihodnje pod pojmom gotovina začele razumeti tudi digitalne oblike denarja, kot so elektronski denar, kriptovalute ali digitalni evro.

Ustavna komisija DZ je nato pripravila delovno besedilo predloga ustavnega zakona. Po njegovi potrditi se bo v ustavo dodalo nov, 74. člen, v katerem bo zapisano, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do uporabe gotovine pri bančnem poslovanju in drugih oblikah pravnega prometa.

Za potrditev je bila potrebna dvotretjinska večina glasov vseh poslancev. V današnji razpravi so poslanci med drugim izpostavili pomen gotovine v kriznih razmerah in z vidika varovanja zasebnosti.

Vlada je pri tem postopku opozorila na pravne vidike, ki zadevajo izključno pristojnost EU na področju monetarne politike. Zato je pozdravila odločitev DZ, ki je zadnji predlog poslal v mnenje Evropski centralni banki (ECB), in to, da je ECB prepoznala glavni cilj predloga, to je krepitev razpoložljivosti in sprejemanja gotovine v Sloveniji. "Gre za pravico, ki uživa široko javno in politično podporo ter ima pomembno simbolno in praktično vrednost," je danes poudarila državna sekretarka na ministrstvu za finance Gordana Pipan.