Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
8. 10. 2025,
7.55

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
denar ustavna komisija ustava gotovina

Sreda, 8. 10. 2025, 7.55

50 minut

Ustavna komisija o predlogu za vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Gotovina, denar, evri, bankovci, podkupnina | Poslanci so podprli tudi predlog osnutka besedila ustave, ki ga je spomladi pripravila ustavna komisija, s katerim bi se dodal novi člen ustave, člen 74.a. Ta določa, da je v Sloveniji v skladu z zakonom zagotovljena uporaba gotovine kot plačilnega sredstva. V nadaljevanju je ustavna komisija ob podpori strokovne skupine besedilo člena še dodelala. | Foto Shutterstock

Poslanci so podprli tudi predlog osnutka besedila ustave, ki ga je spomladi pripravila ustavna komisija, s katerim bi se dodal novi člen ustave, člen 74.a. Ta določa, da je v Sloveniji v skladu z zakonom zagotovljena uporaba gotovine kot plačilnega sredstva. V nadaljevanju je ustavna komisija ob podpori strokovne skupine besedilo člena še dodelala.

Foto: Shutterstock

Ustavna komisija DZ bo na današnji seji obravnavala delovno besedilo predloga ustavnega zakona o vpisu pravice do gotovinskega plačevanja v ustavo. DZ je postopek za vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo uradno sprožil maja letos.

Združenje Povezani smo je novembra 2023 v DZ vložilo 56.267 podpisov za vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo. Zavzema se, da bi gotovina kot zakonito plačilno sredstvo obstala ne glede na to, ali bo v prihodnosti morda uveden digitalni denar.

Vnesli bi nov člen

Njihov predlog je bil, da bi v drugo poglavje ustave, ki ureja človekove pravice in temeljne svoboščine, vnesli nov člen, 50.a, v katerem bi pisalo, da je na območju Slovenije gotovina zakonito plačilno sredstvo in da ima vsakdo pravico, da plačila za nakup blaga ali opravljene storitve opravi z gotovino kot zakonitim plačilnim sredstvom.

Ustavna komisija je ob podpori besedilo člena še dodelala

Ustavna komisija je na podlagi pravne analize in predlogov lani imenovane strokovne skupine ter prvotnih mnenj Evropske centralne banke (ECB) in vlade v začetku tega leta soglasno podprla začetek postopka za vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo, aprila pa nato tudi predlog stališča strokovne skupine do osnutka ustavnega zakona. V tem stališču je prvotno besedilo predloga spremembe ustave preoblikovano ter po novem uvrščeno v tretje poglavje ustave, ki ureja gospodarska in socialna razmerja.

DZ je nato maja letos s potrebno dvotretjinsko večino podprl sklep o začetku postopka spremembe ustave z vpisom pravice do uporabe gotovine vanjo. Poslanci so podprli tudi predlog osnutka besedila ustave, ki ga je spomladi pripravila ustavna komisija, s katerim bi se dodal novi člen ustave, člen 74.a. Ta določa, da je v Sloveniji v skladu z zakonom zagotovljena uporaba gotovine kot plačilnega sredstva. V nadaljevanju je ustavna komisija ob podpori strokovne skupine besedilo člena še dodelala.

bankomat, dvig gotovine
Novice Za začetek postopka za vpis pravice do uporabe gotovine tesna dvotretjinska večina
denar ustavna komisija ustava gotovina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.