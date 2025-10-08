Ustavna komisija o predlogu za vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo

Ustavna komisija DZ bo na današnji seji obravnavala delovno besedilo predloga ustavnega zakona o vpisu pravice do gotovinskega plačevanja v ustavo. DZ je postopek za vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo uradno sprožil maja letos.

Združenje Povezani smo je novembra 2023 v DZ vložilo 56.267 podpisov za vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo. Zavzema se, da bi gotovina kot zakonito plačilno sredstvo obstala ne glede na to, ali bo v prihodnosti morda uveden digitalni denar.

Vnesli bi nov člen

Njihov predlog je bil, da bi v drugo poglavje ustave, ki ureja človekove pravice in temeljne svoboščine, vnesli nov člen, 50.a, v katerem bi pisalo, da je na območju Slovenije gotovina zakonito plačilno sredstvo in da ima vsakdo pravico, da plačila za nakup blaga ali opravljene storitve opravi z gotovino kot zakonitim plačilnim sredstvom.

Ustavna komisija je ob podpori besedilo člena še dodelala

Ustavna komisija je na podlagi pravne analize in predlogov lani imenovane strokovne skupine ter prvotnih mnenj Evropske centralne banke (ECB) in vlade v začetku tega leta soglasno podprla začetek postopka za vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo, aprila pa nato tudi predlog stališča strokovne skupine do osnutka ustavnega zakona. V tem stališču je prvotno besedilo predloga spremembe ustave preoblikovano ter po novem uvrščeno v tretje poglavje ustave, ki ureja gospodarska in socialna razmerja.

DZ je nato maja letos s potrebno dvotretjinsko večino podprl sklep o začetku postopka spremembe ustave z vpisom pravice do uporabe gotovine vanjo. Poslanci so podprli tudi predlog osnutka besedila ustave, ki ga je spomladi pripravila ustavna komisija, s katerim bi se dodal novi člen ustave, člen 74.a. Ta določa, da je v Sloveniji v skladu z zakonom zagotovljena uporaba gotovine kot plačilnega sredstva. V nadaljevanju je ustavna komisija ob podpori strokovne skupine besedilo člena še dodelala.