Strokovni svet za šport podprl 65 milijonski proračun za šport

Člani državnega strokovnega sveta za šport so v Ljubljani dali pozitivno mnenje k letnemu programu športa v Sloveniji za prihodnje leto, ko je predvideno rekordnih 65 milijonov evrov javnih sredstev. Seznanili so se s poročili varuha športnikovih pravic, inšpektorata za šport in Slovenske antidoping organizacije (Sloado) za leto 2024.

Predloga sprememb in dopolnitev pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa (LPŠ) na državni ravni, ki je podlaga za dodelitev javnih sredstev za prihodnje leto, pa so prestavili. Predsednik strokovnega sveta Uroš Mohorič je dejal, da so to storili zaradi nedorečenih gradiv, ki jih bodo po usklajevanju obravnavali pozneje.

Boro Štrumbelj je odvrnil, da sklep podpira le, če bo šlo za kratke roke. "Za daljše pa nisem, ker bi šlo to v škodo športu." Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) Dejan Židan je pojasnil, da še ni bilo uskladitve med dvema skupinama za integriteto in za varno športno okolje, ki sta pripravljali gradiva, pa tudi ne s celotnim strokovnim svetom. "Lažje bo, če se razpis premakne za dva ali tri tedne, ter da se proces teh novosti sprejme po ustreznem postopku," je dodal Židan.

Strokovni svet je dal pozitivno mnenje tudi k predlogu pravilnika o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v vojski. Židan je dejal, da so dobili 53 novih predlogov za zaposlitve iz športa in športa invalidov. "V sistemu javne uprave, v policiji, vojski in finančni upravi je na voljo 183 kvot, kar pokrije celotne potrebe in ni več posameznikov na čakalni listi," je pojasnil Židan.

Glavni inšpektor za šport Peter Levič je dejal, da so lani opravili 47 pregledov športnih organizacij in 85 javnih prireditev. Skupaj so dobili 79 pobud za preglede od članov društev, nezadovoljnih z delovanjem ali vodenjem.

Največ jih je bilo iz juda, zaradi nedokončanih postopkov Levič zaključkov še ni mogel predstaviti. Izdanih je bilo 34 priporočil, večino pri izvajanju letnega programa športa v občinah. Uvedenih je bilo 19 ukrepov, od tega je bilo 14 opominov in pet glob.

Jani Dvoršak, direktor Sloado, je ocenil, da je boj proti dopingu "nekako obtičal na mestu in v 12 letih ni bilo napredka". Pri tem je izpostavil zakon o rabi konoplje, ter da ga pristojno ministrstvo za šport ne bi smelo podpreti, ker je bilo zadnjih sedem primerov dopinga pri nas pozitivnih na THC (6) in kokain (1).

Sloado je odvzel skoraj 700 vzorcev za testiranja v letu 2024. Zaradi omejenih financ pa veliko pozornost posvečajo izobraževanju in ozaveščanju. Sloado je obenem konec januarja letos zagnala mobilno in spletno aplikacijo preveri zdravilo, namenjeno športnikom, da lahko pred zaužitjem zdravil preverijo, ali ta vsebujejo prepovedane snovi v športu.

Rožle Prezelj Foto: Getty Images

Varuh športnikovih pravic Rožle Prezelj je povedal, da je bilo njegovo poročilo za 2024 v začetku julija že sprejeto na vladi. Prezelj ji je tedaj dal pobudo, da ministrstvo za šport nadaljuje pozitiven trend na področju sistemskega pristopa k zagotavljanju varnega športnega okolja in integritete v športu.

Predvsem na področju zagotavljanja varnosti in preprečevanju nasilja v športu. Prav ta tematika je zdaj v obravnavi na strokovnem svetu. Ob koncu seje so si člani in komisije zato razdelili delo in roke zanj, da bi bil razpis LPŠ res objavljen le dva do tri tedne pozneje, kot je bilo predvideno.