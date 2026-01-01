Srečno 2026: hvala, ker berete Siol – tudi letos ostajamo z vami

Leto 2025 je bilo vsebinsko zahtevno in informacijsko intenzivno. Ob obilici dogodkov in hitrih spremembah je bila potreba po zanesljivih, preverjenih informacijah še toliko večja. Prav zato nam veliko pomeni, da ste nas spremljali, se odzivali in od nas pričakovali jasne odgovore.

Vaša pozornost, komentarji in kritični odnos do objavljenih vsebin so pomemben del javne razprave. Spodbujajo nas, da ohranjamo profesionalne standarde in da vsako zgodbo presojamo odgovorno – z mislijo na to, kaj je za bralke in bralce res pomembno.

Kaj lahko pričakujete v letu 2026

Tudi v letu 2026 bomo sledili osnovnemu cilju: bralkam in bralcem ponuditi informacije, ki jim lahko zaupate, ter razlage, ki pomagajo razumeti aktualno dogajanje.

Naše uredniške zaveze v novem letu ostajajo jasne:

preverjanje virov in dejstev pred objavo ter popravljanje napak, kadar se pojavijo,

pred objavo ter popravljanje napak, kadar se pojavijo, jasne razlage in več konteksta ob pomembnih dogodkih,

in več konteksta ob pomembnih dogodkih, osredotočenost na posledice – kaj dogodki pomenijo za ljudi, družbo in vsakdan.

Foto: Shutterstock

Spremljali bomo dogajanje doma in v svetu, z namenom, da ne ostanete le pri naslovih, temveč dobite tudi širšo sliko: zakaj se nekaj dogaja, kaj se lahko zgodi naprej in kako to vpliva na Slovenijo.

Poleg resnih tem tudi šport, kultura in vsakdan

Ob resnih temah bomo tudi letos veliko prostora namenjali športu, kulturi, življenjskemu slogu in drugim vsebinam, ki so del vsakdana.

Hvala, ker nas berete, ker nas opozarjate, ko kaj spregledamo, in ker od nas pričakujete profesionalnost. Prav to nas drži pri standardih, ki jih želimo ohraniti – in izboljševati.

Naše želje za 2026

V letu 2026 vam želimo predvsem zdravja in dobrega počutja. Mi pa bomo tudi v novem letu skušali biti zanesljiv vir informacij – z več konteksta, jasnimi razlagami in uredniško presojo, ki jo od nas upravičeno pričakujete.

Srečno 2026!

Uredništvo Siol.net