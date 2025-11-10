Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
10. 11. 2025,
20.23

39 minut

Ponedeljek, 10. 11. 2025, 20.23

39 minut

Ti znaki horoskopa znajo z denarjem

služba, pisarna | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Zakaj nekateri ljudje dajejo vtis, da denar kar sam leti v njihove žepe? Ni nujno, da imajo visoke plače, a jim proti koncu meseca nikoli ne zmanjka denarja na računu. Najbolj gospodarno s svojimi financami ravnajo ta nebesna znamenja.

Kozorog

Kozorogi razmišljajo dolgoročno in se ne pustijo zavesti kratkotrajnim užitkom. Medtem ko drugi sanjarijo o luksuzu, oni marljivo vlagajo v nepremičnine in poslovne podvige. Na prvo mesto postavljajo varnost, zato imajo vedno pripravljen rezervni sklad za nepredvidene stroške. Ko porabljajo denar, ima vsak evro točno določen namen. Če kozorog za nekaj plača, mora to imeti smisel in vrednost.

Devica

Device imajo rade red v vseh pogledih, tudi pri financah. Natančno vedo, kje je končal vsak njihov evro, in redko naredijo kakšno impulzivno napako. Če se jim že zgodi razsipen nakup, je ta rezultat jasne odločitve, ne pa trenutne šibkosti. Denar porabljajo pametno, iščejo popuste in načrtujejo. Pri devicah je načrtovanje proračuna videti kot finančni priročnik, ki ga neprestano izpopolnjujejo.

Bik

Biki znajo uživati v življenju, a so prav zato pazljivi z denarjem. Nikakor ga nočejo zapraviti za nekaj, kar bo kratkega veka ali pa jim ne bo prinašalo zadovoljstva. Najraje vlagajo v kakovost, pa naj gre za hrano, dom ali investicijo v delnice. Svojo finančno stabilnost gradijo počasi in zanesljivo, kot hišo iz najbolj trpežnih materialov. Ko enkrat postavijo temelje, njihovo imetje samo še raste.

Preverite svoj današnji horoskop.

