Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Četrtek,
25. 9. 2025,
20.57

Osveženo pred

1 ura, 36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop strelec horoskop škorpijon horoskop lev horoskop horoskop

Četrtek, 25. 9. 2025, 20.57

1 ura, 36 minut

Najbolj karizmatični moški se rodijo v teh znamenjih

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22
morje, jadranje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Karizma je lastnost, ki se je ne morete priučiti - ali jo imate ali pa je nimate. Pripadniki nekaterih nebesnih znamenj pozornost preprosto vlečejo nase. Kjerkoli se pojavijo, izžarevajo samozavest, šarm in močno osebnost, ki je ni mogoče pozabiti.

Lev

Levi imajo prirojeno sposobnost znajti se v središču pozornosti. Njihova samozavest v kombinaciji s toplino in velikodušnostjo jih dela privlačne in nepozabne. Moški, rojeni v tem znamenju, izžarevajo moč in energijo, ki pusti močan vtis na vsakomer, kogar srečajo.

Škorpijon

Moški, rojeni v znamenju škorpijona, so karizmatični zaradi svoje intenzivne energije in skrivnostne privlačnosti. Njihova prisotnost v prostoru se občuti, s pogledom pa dajejo občutek globine in moči. Pozornost pritegnejo brez veliko besed, zato jih je težko pozabiti.

Strelec

Strelci osvajajo z optimizmom in nalezljivo energijo. Njihova iskrenost in smisel za humor privlačita ljudi, zaradi pustolovskega duha pa so še bolj zanimivi. Moški, rojeni v tem znamenju, se zlahka povežejo z drugimi in s svojo odprtostjo osvojijo prav vsakogar.

Preverite svoj današnji horoskop.

prijatelj, otroci
Trendi Ti znaki horoskopa prijateljev nikoli ne pustijo na cedilu
poslovna ženska, podjetnica
Trendi Ljudje, rojeni v teh znakih, imajo najmanj težav z denarjem
pisarna
Trendi Moški, rojeni v teh znakih, se ne morejo upreti starejšim ženskam
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop strelec horoskop škorpijon horoskop lev horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.