Siol.net

Torek,
16. 9. 2025,
17.48

1 ura, 15 minut

Torek, 16. 9. 2025, 17.48

1 ura, 15 minut

Ti znaki horoskopa prijateljev nikoli ne pustijo na cedilu

Siol.net

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Pravo prijateljstvo se pokaže v trenutkih, ko gre vse narobe. Nekateri prijatelji takrat izginejo, a obstajajo tudi takšni, ki bodo stali ob vas ne glede na okoliščine. Pravo podporo prijateljem zagotavljajo predvsem pripadniki teh treh znamenj.

Rak

Raki so znani po svoji čustvenosti in empatiji, ko pa gre za prijateljstvo, je njihova predanost brezmejna. Nikoli ne bodo dovolili, da bi se oseba, ki jo imajo radi, počutila osamljeno ali zapuščeno. Ko je njihovim prijateljem težko, so raki prvi, ki ponujajo podporo, pa naj bo to s pogovorom, objemom ali konkretnimi dejanji.

Lev

Ljudje, rojeni v znamenju leva, so predani in pogumni, prijatelji pa so zanje kot družina. Ker imajo prirojeno potrebo po zaščiti in pomoči ljubljenim, so to prijatelji, na katere se lahko vedno zanesete. Ko se znajdete v težavah, levi ne bodo stali na varni razdalji, ampak se bodo za vas borili enako predano kot bi se zase.

Bik

Biki so zanesljivi in dosledni, njihova predanost prijateljem pa je neverjetno močna. Svojih čustev morda ne izražajo na dramatičen način, a s svojimi dejanji vedno pokažejo, da vas v težavah ne bodo pustili samih. Biki so tisti prijatelji, ki pridejo, prisluhnejo in ostanejo ne glede na to, kako težka je situacija.

Preverite svoj dnevni horoskop.

