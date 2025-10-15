Letošnja femme fatale je postala čudovita Nina Grilc , ki nas je s svojo modno izbiro povsem navdušila. Izbrala je stajling, ki izžareva nežnost, a hkrati deluje glamurozno, samozavestno in sodobno. Razkrivamo, kako lahko podoben videz ustvarite sami.

Elegantna bela obleka

Nina je izbrala dolgo belo obleko, ki s svojo padajočo silhueto ustvarja občutek lahkotnosti. Bela barva simbolizira čistost in eleganco, kroj pa lepo poudari ženstveno postavo. Posebno pozornost pritegnejo minimalistični detajli, ki izstopajo na vsakem koraku.

Nakit v srebrni barvi za piko na i

Srebren nakit je bil ključni element, ki je videz povezal v celoto. Diskretni, a opazni kosi nakita so dodali pridih luksuza, ne da bi zasenčili glavni kos, obleko.

Čevlji z visoko peto v srebrni barvi

Za zaključek popolnega videza je Nina obula čevlje z visoko peto v srebrni barvi, ki so dodali eleganco in samozavest. Odprt model z nežnimi paščki je poskrbel za prefinjen zaključek celotnega videza.

