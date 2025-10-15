Sreda, 15. 10. 2025, 4.00
7 ur, 20 minut
Eleganca Nine Grilc nas je pustila brez besed
Letošnja femme fatale je postala čudovita Nina Grilc, ki nas je s svojo modno izbiro povsem navdušila. Izbrala je stajling, ki izžareva nežnost, a hkrati deluje glamurozno, samozavestno in sodobno. Razkrivamo, kako lahko podoben videz ustvarite sami.
Elegantna bela obleka
Nina je izbrala dolgo belo obleko, ki s svojo padajočo silhueto ustvarja občutek lahkotnosti. Bela barva simbolizira čistost in eleganco, kroj pa lepo poudari ženstveno postavo. Posebno pozornost pritegnejo minimalistični detajli, ki izstopajo na vsakem koraku.
Nakit v srebrni barvi za piko na i
Srebren nakit je bil ključni element, ki je videz povezal v celoto. Diskretni, a opazni kosi nakita so dodali pridih luksuza, ne da bi zasenčili glavni kos, obleko.
Čevlji z visoko peto v srebrni barvi
Za zaključek popolnega videza je Nina obula čevlje z visoko peto v srebrni barvi, ki so dodali eleganco in samozavest. Odprt model z nežnimi paščki je poskrbel za prefinjen zaključek celotnega videza.
