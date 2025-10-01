Nina Radi je vplivnica, ki smo jo lahko že večkrat spremljali v resničnostnih šovih. Tokrat je pozornost pritegnila s fotografijo, na kateri nosi bel stajling, ki izžareva nežnost in svežino. To je popolna izbira za prehodno obdobje, ko želimo biti videti sproščeno, a hkrati prefinjeno. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako lahko ustvarite podoben videz tudi sami.

Bele ohlapne hlače

Lahkotne, zračne in vedno elegantne bele hlače širšega kroja so kos, ki vsako kombinacijo dvigne na višjo raven. Popolne so za dnevne opravke, a jih z izbiro pravih dodatkov lahko brez težav preoblikujete tudi v večerni videz.

Bel čipkast top

Nina je hlače kombinirala z romantičnim čipkastim topom v beli barvi, ki je stajlingu dodal pridih ženstvenosti. Ker je top sam po sebi dovolj opazen, ga lahko kombinirate s preprostimi kosi, da ustvarite uravnotežen videz.

