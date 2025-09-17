Zablestite kot Scarlett Johansson, ne da bi za to zapravili celo premoženje

Na podelitvi emmyjev je s svojim minimalističnim, a elegantnim stajlingom izstopala Scarlett Johansson. Razkrivamo, kako lahko podoben videz ustvarite tudi sami.

Prestižna obleka

Dolga, brez rokavov, elegantno padajoča obleka v umazano beli barvi je osrednji kos tega videza. Scarlett je dokazala, da bela ni nikoli dolgočasna, temveč ravno nasprotno, v kombinaciji z minimalističnim krojem in detajli deluje prestižno, sodobno in brezčasno. Čeprav je kroj preprost, bogat material in popolno prileganje poskrbita za glamur.

Viseči uhani za piko na i

Kombinacija minimalistične obleke in sijočih visečih uhanov ustvari ravnotežje med preprostostjo in luksuzom. Uhani dodajo pridih elegance in pozornost usmerijo na obraz.

