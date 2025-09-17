Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Sreda,
17. 9. 2025,
4.00

Zablestite kot Scarlett Johansson, ne da bi za to zapravili celo premoženje

Zablestite kot Scarlett Johansson, ne da bi za to zapravili celo premoženje

Scarlett Johansson | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

Na podelitvi emmyjev je s svojim minimalističnim, a elegantnim stajlingom izstopala Scarlett Johansson. Razkrivamo, kako lahko podoben videz ustvarite tudi sami.

Prestižna obleka 

Dolga, brez rokavov, elegantno padajoča obleka v umazano beli barvi je osrednji kos tega videza. Scarlett je dokazala, da bela ni nikoli dolgočasna, temveč ravno nasprotno, v kombinaciji z minimalističnim krojem in detajli deluje prestižno, sodobno in brezčasno. Čeprav je kroj preprost, bogat material in popolno prileganje poskrbita za glamur. 

Fotogalerija
1
 / 7

Viseči uhani za piko na i 

Kombinacija minimalistične obleke in sijočih visečih uhanov ustvari ravnotežje med preprostostjo in luksuzom. Uhani dodajo pridih elegance in pozornost usmerijo na obraz. 

Fotogalerija
1
 / 4

moda stajling emmy Scarlett Johansson Oblecite se kot ... Oblecite se kot ...
