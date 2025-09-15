Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
jesen stajling modni dodatki moda

Ponedeljek, 15. 9. 2025, 4.00

6 ur, 34 minut

Kako z modnimi dodatki na preprost način popestriti svoj slog?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
moda | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na modne dodatke velikokrat pozabimo, čeprav so lahko ključni, da svoj videz povzdignete na višjo raven. Delujejo kot pika na i in stajlingu dodajo tisto osebno noto, zaradi katere smo videti bolj dodelano, samozavestno in predvsem unikatno. Pri izbiri dodatkov pa je izjemno pomembno, da sledite svojemu osebnemu slogu in se ne izgubite v trendih. Manj je pogosto več, zato lahko že en sam premišljeno izbran kos pusti močan vtis.

Nakit kot izraz elegance

Uhani, prstani, ogrlice in zapestnice lahko popolnoma spremenijo celoten videz. Minimalističen nakit bo poskrbel za eleganco, medtem ko večji kosi izražajo drznost in močan karakter.

Premišljeno izbran nakit bo pustil vtis. | Foto: Shutterstock Premišljeno izbran nakit bo pustil vtis. Foto: Shutterstock

Torbica za dodelan stajling

Torbica ni le praktičen kos, ampak tudi prava modna poslastica. Z izbiro prave oblike, barve in materiala lahko svojemu stajlingu dodate kontrast ali pa ga le nežno dopolnite.

Minimalističen stajling lahko popestrite z barvito torbico, ki bo celotnemu videzu dodala kanček igrivosti. | Foto: Shutterstock Minimalističen stajling lahko popestrite z barvito torbico, ki bo celotnemu videzu dodala kanček igrivosti. Foto: Shutterstock

Pas za oblikovanje postave

Pas ni namenjen zgolj funkciji, saj lahko optično poudari linijo telesa in ustvari bolj uravnotežen videz. Posebej lepo se poda na obleke, suknjiče ali dolge plašče, ki bodo to jesen še posebej izstopali.

Pas je modni dodatek, ki poudari linijo telesa. | Foto: Shutterstock Pas je modni dodatek, ki poudari linijo telesa. Foto: Shutterstock

Ruta ali šal kot prefinjen dodatek

Svilena ruta okoli vratu, v laseh ali celo na ročaju torbice doda svežino in lahkotno eleganco. Jeseni in pozimi pa topel šal postane tako funkcionalen kot stilski dodatek.

Za eleganten pridih dodajte ruto, ki bo zaokrožila celoten stajling. | Foto: Mango Za eleganten pridih dodajte ruto, ki bo zaokrožila celoten stajling. Foto: Mango

Sončna očala za dovršen videz

Dobra sončna očala niso samo zaščita pred soncem, temveč tudi kos, ki vsakdanjemu stajlingu doda pridih glamurja in skrivnostnosti.

Sončna očala so v trendu skozi vse letne čase, saj nudijo zaščito in hkrati modno dopolnujejo. | Foto: Shutterstock Sončna očala so v trendu skozi vse letne čase, saj nudijo zaščito in hkrati modno dopolnujejo. Foto: Shutterstock

Preberite še:

moda, Matilda Djerf
Trendi Vplivnica pokazala jesenski stajling, ki vas bo navdušil
Birkin
Trendi Od nezgode na letalu do kultnega statusa: kako je nastala torbica Birkin
poroke
Trendi Jesenska poroka? To so obleke, v katerih boste navdušili kot gostja.
jesen stajling modni dodatki moda
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.