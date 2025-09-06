Birkin je ena sama beseda, ki pomeni več kot le torbica, pomeni status, naložbo in življenjski slog, po katerem mnogi hrepenijo. A zgodba o njenem nastanku se ni začela v oblikovalskem studiu, temveč v letalu, sredi povsem vsakdanjega trenutka, ko je igralki Jane Birkin padla torba, iz katere se je vsebina razsula po tleh. In ravno to naključje je rodilo eno največjih modnih ikon vseh časov. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo vse, kar morate vedeti o tej prestižni torbici in njeni zgodbi.

Jane Birkin: navdih za kultno torbico

Jane Birkin je bila britanska igralka, pevka in vsekakor modna ikona, ki je večino svojega življenja preživela v Franciji. V 60. letih je zaslovela z vlogo v filmu Slogan ter pesmijo Je t’aime moi non plus, ki jo je posnela s kultnim francoskim kantavtorjem Sergeom Gainsbourgom, s katerim je bila tudi v dolgoletnem razmerju.

Jane Birkin, navdih legendarne Birkin torbice. Foto: Guliverimage

Poleg umetniških uspehov je postala tudi simbol naravne in sproščene elegance in prav ta njen pristop k življenju je prispeval k rojstvu legendarne torbice iz modne hiše Hermès.

Kako se je rodila Birkin torbica?

Jane Birkin, ki je umrla leta 2023 pri 76 letih starosti, je v preteklosti večkrat pripovedovala zgodbo nastanka ikonične torbice, poimenovane po njej. Leta 1981 je na letu Air France po naključju sedela poleg Jean-Louisa Dumasa, takratnega izvršnega direktorja Hermèsa. Ko se je vsebina njene preproste torbe razsula po tleh, se je med njima vnel pogovor. Birkinova je potožila, da nobena elegantna torba ni hkrati tudi praktična, z dovolj žepi in prostora. Dumas si je njene besede zapomnil in tri leta kasneje, leta 1984, je Hermès predstavil prvi model Birkin torbice.

Torbica, ki je vredna več kot luksuzna hiša

Jane Birkin je svoj prvi prototip dolgo nosila s seboj. Na njem so bile celo njene začetnice J. B. in drobne osebne podrobnosti, kot so različni obeski in drugi dodatki.

Jane je poskrbela za malenkosti, zaradi katerih je njena torbica zares posebna. Foto: Guliverimage

Prav ta torbica je letos na dražbi Sotheby’s dosegla rekordnih 10,1 milijona ameriških dolarjev, kar je 8,6 milijona evrov, in velja za najdražjo torbico vseh časov.

Torbica, za katero je bilo odšteto več denarja kot za luksuzno hišo. Foto: Guliverimage

Zakaj je Birkin tako zelo draga?

Cenovni razpon novih Birkin torbic se začne pri približno deset tisoč evrih in izjemno hitro naraste v stotisoče. Razlogi za to pa so jasni:

Ročna izdelava: Vsako Birkin torbico izdela en sam mojster, ki se usposablja več let. V povprečju zanjo potrebuje med 30 in 40 ur ročnega dela.

Materiali: Hermès uporablja najboljše usnje in redke eksotične kože, kovinske dele pa pogosto obdaja s plemenitimi kovinami, celo z zlatom in diamantnimi detajli.

Hermès torbice veljajo za edinstvene in večne. Foto: Guliverimage

Ekskluzivnost: Podjetje Hermès namerno proizvaja omejeno število torbic, s čimer ustvarja umetno redkost in dviguje željo kupcev.

Status in investicija: Birkin je več kot le modni kos, saj gre za kulturni simbol in finančno investicijo. Raziskave so pokazale, da je vrednost Birkin torbic v zadnjih desetletjih rasla hitreje kot indeks S&P 500 (borzni indeks, ki meri uspešnost največjih javnih podjetij v ZDA) poročajo iz modnega portala Who What Wear.

Prestižna znamka, ki je poskrbela, da lahko tudi torbice služijo kot investicija. Foto: Guliverimage

Kako lahko kupite Birkin torbico?

Nakup Birkin torbice ni preprost, saj Hermès ne omogoča prostega nakupa v svojih butikih. Uradnega čakalnega seznama tudi ni, obstaja pa tako imenovana Hermès igra – kupci morajo zgraditi zgodovino nakupov in odnos s prodajnim svetovalcem, preden jim sploh ponudijo možnost izbire torbe.

Druga možnost je sekundarni trg, kjer so torbice na voljo takoj, a po višjih cenah. Dražbene hiše, kot je Sotheby’s, in specializirane platforme, kot so Rebag, Fashionphile in Vestiaire Collective, ponujajo široko izbiro, a s precejšnjim pribitkom.

Kako jo v svoje stajlinge kombinirajo zvezdniki?

Med slavnimi je Birkin torbica še posebej priljubljena, saj z izbiro barv in materialov vedno znova pritegnejo pozornost. Nekateri si lastijo kolekcijo, ki vsebuje več kot sto kosov Birkin torbic, kar se vsekakor sliši nepredstavljivo. Med najbolj znanimi zbiratelji pa sta Kim Kardashian in Victoria Beckham.

Preberite še: