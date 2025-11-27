Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
27. 11. 2025,
13.55

Osveženo pred

44 minut

V Barceloni spor okrog načrtovanega spomenika Mercuryju in Caballe

bazilika Sagrada Familia, cerkev, Barcelona | Postavitvi kipa na prenovljenem trgu Glories blizu znamenite cerkve Sagrada Familia odločno nasprotujejo sosedska združenja, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se pri tem sklicuje na časopis La Vanguardia in druge medije. | Foto Guliverimage

Postavitvi kipa na prenovljenem trgu Glories blizu znamenite cerkve Sagrada Familia odločno nasprotujejo sosedska združenja, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se pri tem sklicuje na časopis La Vanguardia in druge medije.

Foto: Guliverimage

Mestne oblasti v Barceloni načrtujejo postavitev kipa v čast britanskemu rock glasbeniku Freddieju Mercuryju in španski operni pevki Montserrat Caballe, ki sta konec 80. let prejšnjega stoletja s pesmijo Barcelona prispevala k prepoznavnosti katalonske prestolnice. Vendar je načrt naletel na neodobravanje in končna odločitev še ni bila sprejeta.

Postavitvi kipa na prenovljenem trgu Glories blizu znamenite cerkve Sagrada Familia odločno nasprotujejo sosedska združenja, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se pri tem sklicuje na časopis La Vanguardia in druge medije.

Kot težavo izpostavili Caballe, ne pa tudi Mercuryja

Kritiki poudarjajo, da se je sopranistka, rojena leta 1933 v Barceloni, zaradi finančnih razlogov preselila v tujino ter bila obtožena in obsojena zaradi davčne utaje. Tiskovni predstavniki štirih sosedskih združenj okoli Gloriesa so pojasnili, da niso proti Mercuryju, so pa kot težavo izpostavili Caballe, češ da je kljub njenim uspehom ne morejo šteti za vzornico. "Samo njen izjemen glas ne upravičuje takšne časti," so izjavili.

Načrte mestnega sveta medtem zagovarja pevkina družina, ki je prepričana, da kontroverzni vidiki njenega življenja ne bi smeli zasenčiti njene umetniške zapuščine. Po mnenju družine je nenazadnje pozitivno predstavljala Barcelono in svojo državo po vsem svetu.

Alternativa je še park Montjuic

Kljub polemiki lokacija na trgu Glories ostaja kot najljubša možnost za postavitev kipa, čeprav končne odločitve o tem v Barceloni še niso sprejeli. Kot alternativa se omenja še park Montjuic, za katerega je opozicijska stranka PP s pomočjo umetne inteligence pripravila načrt, ki kaže, kako bi se vanj vključil spomenik.

Mercury (1946-1991) je že v času svojega življenja dosegel kultni status kot glavni pevec in tekstopisec skupine Queen. Caballe (1933-2018) je veljala za eno velikih opernih div 20. stoletja, pesem Barcelona, ki sta jo odpela v duetu, pa je pet let po izidu postala uradna pesem poletnih olimpijskih iger leta 1992 v tem katalonskem mestu.

