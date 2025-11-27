Na čelu SDH ostaja Žiga Debeljak

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je danes aktualnemu predsedniku uprave SDH Žigi Debeljaku soglasno podelil nov štiriletni mandat. Nastopil ga bo 1. septembra 2026, so sporočili iz SDH.

Debeljak je bil imenovan na podlagi razpisa, objavljenega 3. oktobra, na katerega so se prijavili štirje kandidati. Nominacijska komisija je na podlagi opravljenih razgovorov in ocene kandidatov nadzornemu svetu predlagala imenovanje Debeljaka.

Kot so zapisali v SDH, je nadzorni svet posebej upošteval dosedanje uspešno vodenje holdinga, kontinuiteto pri izvajanju začrtanih strateških projektov in usmeritev, široke vodstvene in strokovne izkušnje ter kompetenčno sestavo uprave.

Nadzorni svet je kot ključne prednosti "pravočasnega" začetka postopka imenovanja predsednika uprave v zadnjem letu mandata – razpis je bil objavljen okoli 11 mesecev pred iztekom mandata predsedniku uprave – prepoznal zlasti zagotavljanje nemotenega vodenja družbe, izpolnjevanje zakonskih zahtev glede imenovanja in preprečevanje tveganj zaradi nepopolne sestave uprave, možnost pravočasne ocene primernosti kandidatov in izbire najboljšega kandidata v skladu z merili, ki jih določi nadzorni svet.

Kot so dodali, nadzorni svet SDH svojo odgovornost in skrbnost izkaže tudi s pravočasnim imenovanjem predsednika uprave SDH.

SDH pod vodstvom Debeljaka dosega rekordne rezultate

"Žiga Debeljak je v izbirnem postopku izkazal poglobljeno razumevanje strateških izzivov upravljanja državnega premoženja. Njegova vizija razvoja SDH je jasna in usmerjena v nadaljnjo krepitev učinkovitosti ter transparentnosti poslovanja," je po navedbah SDH dejala predsednica nadzornega sveta Suzana Bolčič Agostini.

Dodala je, da je za dolgoročno stabilnost družbe ključno usklajeno delovanje uprave in da je uprava, ki v sedanji sestavi deluje od septembra 2022, uspešno izpeljala več zahtevnih projektov in transakcij, med drugim pripojitev in integracijo DUTB ter izčlenitev svoje nepremičninske dejavnosti s prevzemom na DSU. Obenem SDH zadnja leta dosega rekordne rezultate poslovanja, lastne donosnosti ter donosnosti in vrednosti portfelja naložb.

Debeljak: To je priložnost za nadaljnje uresničevanje začrtane strategije

Debeljak je dejal, da podelitev novega mandata razume kot priložnost za nadaljnje uresničevanje začrtane strategije, dokončanje strateških projektov in nadaljnjo krepitev dobrih praks korporativnega upravljanja ter odgovornega upravljanja državnega premoženja.

Nadzorni svet je poleg tega podal soglasje k letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2026, ki bo potrjen, ko bo k njemu podala soglasje vlada.

Podal je tudi soglasje k merilom za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države, ki jih sprejme vlada kot skupščina SDH, k osnutku meril za merjenje uspešnosti poslovanja SDH v letu 2026 in poslovno-finančnemu načrtu za leto 2026 ter k načrtu dela notranje revizije za leto 2026. Seznanil se je s kompetenčnim modelom zaposlenih SDH in nadaljnjimi aktivnostmi na tem področju.