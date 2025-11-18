Bridget Jones je sredi Londona dobila svoj kip

Ob 25. obletnici prvega filma o Bridget Jones je ta fiktivna junakinja dobila svojo skulpturo na londonskem Leicester Squaru.

Leicester Square v Londonu je obveljal za najbolj filmsko lokacijo v britanski prestolnici, v njegovi bližini so slavni kinematografi, ki praviloma gostijo največje filmske premiere, na samem trgu pa so v zadnjih letih postavili več kipov filmskih junakov.

Zdaj se je Stanu in Oliu, Mary Poppins, Batmanu, medvedku Paddingtonu, Harryju Potterju in drugim pridružila tudi Bridget Jones. S kiparsko upodobitvijo te odštekane junakinje romantičnih komedij so počastili 25 let, odkar je v kinematografe prišla prva filmska uprizoritev romanov avtorice Helen Fielding.

Renee Zellweger ob odkritju kipa Bridget Jones Foto: Profimedia

Kip je seveda odkrila igralka Renee Zellweger, ki je Bridget Jones dala svojo podobo, s tem pa je po njej oblikovana tudi skulptura. Ob njeni predstavitvi je Zellweger skulpturo označila za prikupno in dodala: "Mislim, da je veliko bolj ljubka kot jaz."

Oglejte si še: