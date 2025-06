"No, zdaj bom pa res vprašala, povsem dobronamerno. Čemu in komu je namenjena ta nesrečna, ogromna, pretirano navzoča cev pred vhodom v Namo?" je svoj zapis začela Miša Molk.

"Tu verjetno opečenih riti ne bo"

Kot je dodala, se ji vseeno zdi, da se je skulptura "malo nasilno vselila v ta prostor", sprašuje pa se tudi, ali je sploh že v polnosti izvedena. "Dobro, zdaj ne vem, kje in kako točno bo tekla voda skozi ta ogromni deževnik. Ampak, ja, tu verjetno opečenih riti ne bo, saj naj bi ta ponesrečena skulptura postala neke vrste vodnjak, naj bi poskrbela za ohlajanje mesta. Morda bo ven, no ja, jaz ne vem, tekla ali se pršila osvežujoča, hladna voda," je nadaljevala svoj zapis in se pri tem znova vprašala, kolikšen del mesta bo ohlajevala in osveževala.

"Je to še ena zgrešena poteza, dogovorjena investicija?"

"Povem zgolj to, da deluje nasilno v tem prostoru, da je občutje, ko greš mimo, tesno in da ta objekt začutiš najprej kot oviro," je svoje občutje še orisala danes 70-letna Miša Molk in se vprašala tudi, kako bo novi vodnjak, ko bo poletje minilo, deloval pozimi.

"Zamrznjena podoba bo verjetno lepša. Je to še ena zgrešena poteza, dogovorjena investicija? Naj bi vzburila predvsem turiste? Zaslepila naš pogled z žarčenjem kovine v soncu, da bi slabše videli? Oh, vidimo, vidimo in se čudimo," je svoj zapis še sklenila nekdanja televizijska voditeljica, novinarka in urednica.

