Sodelovanje verige Hard Rock Hotels in Hotela Habakuk naj bi se zapletlo zaradi ločenega lastništva in upravljanja hotela pod Pohorjem, ki s štirimi zvezdicami superior velja za najvišje kategoriziran hotel v Mariboru. Hotel Habakuk je namreč v lasti družbe Metalka Commerce, z njim pa upravlja slovensko podjetje 1912 Hotels SI, katerega lastnik je nemška hotelska veriga 1912 Hotels GMBH.

Povečanje finančnega vložka

Po informacijah Večera naj bi se projekt zapletel zaradi številnih pogojev, ki jih je za vstop na mariborski trg postavila ameriška hotelska veriga. Ti med drugim vključujejo ureditev terase, ki je lastnik hotela pod Pohorjem še ni potrdil. Lastnik naj bi bil sicer pripravljen hotel prenoviti v skladu z njihovimi standardi, a bi se finančni vložek s prvotnih treh milijonov evrov povečal na pet milijonov evrov. Pogodbe še niso podpisali, pogajanja pa še potekajo.

Hotelska skupina 1912 Hotels GMBH pa naj bi medtem prevzela upravljanje enega od novih hotelov v okviru ljubljanskega kompleksa Emonika, kjer bi lahko zaživel prvi Hard Rock Hotel v Sloveniji, saj bi bil novozgrajeni hotel že prilagojen zahtevam ameriške verige.

Hard Rock Hotels je franšizna hotelska veriga znotraj legendarne gostinske verige Hard Rock Cafe. Tako kot lokali so tudi hoteli v tej verigi posvečeni rock glasbi, praviloma okrašeni z najrazličnejšimi rockovskimi spominki, pogosto pa so v njih razstavljeni tudi kakšni predmeti, ki so pripadali znanim rock glasbenikom.

