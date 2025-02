Hard Rock Hotel pod Pohorjem: v Maribor prihaja znana hotelska veriga

Hotel Habakuk pod Mariborskim Pohorjem, s štirimi zvezdicami superior najvišje kategoriziran hotel v Mariboru, je lani obeležil že 50 let obstoja, v prihodnjem letu dni pa bo doživel novo veliko prelomnico – postal bo del svetovno znane hotelske verige Hard Rock Hotels.

To je za spletni portal Mariborinfo potrdil Dejan Podgoršek, direktor skupine 1912-Hotels, ki upravlja hotel Habakuk. Kot je dejal, hotel potrebuje še nekaj naložb, v roku enega leta pa bodo po njegovih besedah pripravljeni, da Habakuk postane Hard Rock Hotel.

Foto: Guliverimage

Hard Rock Hotels je franšizna hotelska veriga znotraj legendarne gostinske verige Hard Rock Cafe. Tako kot lokali so tudi hoteli v tej verigi seveda posvečeni rock glasbi, praviloma okrašeni z najrazličnejšimi rockovskimi spominki, pogosto pa so v njih razstavljeni tudi kakšni predmeti, ki so pripadali znanim rock glasbenikom. To je v hotelu Habakuk za Mariborinfo obljubil tudi Podgoršek, ki je še dejal, da je prihod verige Hard Rock Hotels "za Maribor največja stvar v zadnjih 30 letih".