Rusija se verjetno pripravlja na novo testiranje svoje manevrirne rakete na jedrski pogon Burevestnik, ki jo ameriški uradniki imenujejo leteči Černobil. Da se Rusi spet pospešeno trudijo pri izdelavi enega izmed orožij nove generacije, kažejo satelitski posnetki in povečana aktivnost na oddaljenem arktičnem poligonu Pankovo na arhipelagu Nova Zemlja.

Manevrirna raketa na jedrski pogon Burevestnik je orožje, ki ga je ruski predsednik Vladimir Putin leta 2018 predstavil kot eno izmed strateških orožij nove generacije, poroča Index.

Kot dodatni znak, da se testiranje približuje, je ameriško vojno letalstvo poslalo svoj specializirani letalnik WC-135R Constant Phoenix, katerega namen je zaznavanje radioaktivnih delcev v atmosferi. Po podatkih s spletne strani FlightRadar je letalo poletelo iz baze RAF Mildenhall v Združenem kraljestvu in približno 14 ur krožilo nad Barentsovim morjem, blizu Murmanska in zahodno od Nove Zemlje.

Izzivi nove rakete

Program Burevestnik spremljajo številni neuspehi. Po ocenah ameriških obveščevalnih služb je Rusija od oktobra 2023 izvedla 13 testiranj, a nobeno ni bilo uspešno. Najdaljši zabeleženi let je trajal le dve minuti, raketa pa je preletela zgolj 35 kilometrov.

Eno izmed testiranj leta 2019 se je končalo tragično. Potem ko se je izstrelek zrušil v Barentsovo morje, je med operacijo dviga nastala eksplozija, v kateri je umrlo sedem ljudi, med njimi tudi jedrski strokovnjaki. Radioaktivni oblak se je takrat razširil do bližnjega mesta Severodvinsk, delce pa so kasneje zaznali tudi na Skandinavskem polotoku.

Raketa bi škodo lahko povzročala že med letom

Že leta 2020 je takratni ameriški odposlanec za nadzor nad oborožitvijo Marshall Billingslea pozval Rusijo, naj ustavi razvoj izstrelka, saj da ta predstavlja veliko nevarnost okolju. Opozoril je, da bi jedrski pogon lahko med letom sproščal radioaktivne snovi, ter onesnažil območja, kjer bi raketa padla.

Kljub temu je Putin oktobra 2023 izjavil, da je bilo zadnje testiranje uspešno in da je razvoj Burevestnika skoraj končan.

Prvi operativni izstrelek te vrste

Za razliko od običajnih raket, ki jih poganjajo reaktivni motorji, Burevestnika torej poganja jedrski reaktor. Če bo dokončan, bo postal prvi operativni izstrelek te vrste. ZDA so v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja raziskovale podobno tehnologijo v okviru projekta Pluton, a so jo zaradi nevarnosti za prebivalstvo opustile.

Napreden pogonski sistem Burevestnika in skoraj neomejen doseg bi lahko Rusiji omogočila uporabo te rakete na povsem nove načine. Direktor britanske obrambne obveščevalne službe, general James Hockenhull, je leta 2020 za medije dejal, da Moskva testira sistem z "neomejenim dosegom, ki omogoča napad iz nepričakovanih smeri" in ima "skoraj neomejen čas letenja". To pomeni, da bi raketa okoli cilja lahko krožila dolgo ali celo obletela Zemljo, preden bi se spustila nad svojo tarčo.

Glavna prednost jedrskega pogona Burevestnika torej je, da mu ni treba izbirati med dometom in skritostjo.