Ameriški predsednik Donald Trump je petek v Beli hiši gostil predsednika Azerbajdžana Ilhama Alijeva in premierja Armenije Nikola Pašinjana, ki sta podpisala mirovni sporazum med državama, ki se spopadata več kot 35 let. Trump je novinarjem povedal, da sta se državi zavezali k trajnemu miru.

"Armenija in Azerbajdžan se zavezujeta, da bosta za vedno zaustavili spopade, odprli trgovino, potovanja in diplomatske odnose ter spoštovali obojestransko suverenost in ozemeljsko celovitost," je ob slovesnem podpisu deklaracije v Beli hiši novinarjem povedal Trump.

Alijev je dejal, da vzpostavljajo mir na Kavkazu, Pašinjan pa, da polagajo temelj za boljšo zgodbo, kot so jo imeli v preteklosti.

Napovedala, da bosta Trumpa predlagala za Nobelovo nagrado

Voditelja Armenije in Azerbajdžana sta tudi napovedala, da bosta Trumpa predlagala za Nobelovo nagrado za mir.

Foto: Reuters

Poleg deklaracije sta Alijev in Pašinjan sklenila več bilateralnih sporazumov za sodelovanje na področju trgovine, energije in tehnologije, poročajo tuje tiskovne agencije.

Armenija je privolila v odprtje trgovinske poti Azerbajdžanu za neoviran dostop do avtonomne enklave na jugu Armenije Nahčivan in to pot so označili za "Trumpovo pot za mednarodni mir in blaginjo".

Vendar pa se bodo pogajanja o tej poti šele začela prihodnji teden, poroča nemška tiskovna agencija DPA, ki se sklicuje na visokega uradnika ameriške vlade.

Armenija vstopa v ekskluzivno partnerstvo

Trump je dejal, da Armenija vstopa v ekskluzivno partnerstvo z ZDA za razvoj tega koridorja, ki se lahko podaljša do 99 let. Dejal je, da bodo pri razvoju infrastrukture sodelovala ameriška podjetja.

Foto: Reuters

Projekt oživlja staro zamisel o tako imenovanem koridorju Zangezur, ki je že leta vir geopolitičnih napetosti, saj prečka armensko ozemlje in lahko moti neposredno kopensko povezavo med Iranom in Armenijo. Ameriški uradniki so dejali, da bodo uvedeni zaščitni ukrepi, ki bodo zagotovili uporabo poti brez konfliktov.

Napetosti med državama vse od razpada Sovjetske zveze

Trumpova pot naj bi bila po ocenah analitikov strateški poraz za dolgoletno zaščitnico Armenije Rusijo, poroča DPA.

Napetosti med Armenijo in Azerbajdžanom trajajo vse od razpada Sovjetske zveze. Državi sta se spopadali za armensko enklavo Gorski Karabah v Azerbajdžanu. Armenija je v 90. letih prejšnjega stoletja zasedla ozemlje, ki ga je Azerbajdžan leta 2023 osvojil nazaj in od tam je v Armenijo pobegnilo več kot 100 tisoč Armencev.

Trump je odpravil omejitve glede vojaškega sodelovanja med ZDA in Azerbajdžanom, za kar se mu je Alijev zahvalil. Foto: Reuters

Podpis mirovnega sporazuma je bil načrtovan že nekaj časa, vendar pa po navedbah armenskih virov Alijev zahteva, da Erevan spremeni ustavo in opusti svoje zahteve do Karabaha. Da vsa vprašanja še niso rešena, je priznal tudi Trump, ki pa je dejal, da ko se ne bodo uspeli dogovoriti glede česa, ga bodo poklicali in problem bo rešen.

Trump je odpravil omejitve glede vojaškega sodelovanja med ZDA in Azerbajdžanom, za kar se mu je Alijev zahvalil. Na vprašanje, kaj s petkovim dogovorom dobiva Armenija, pa je neimenovani uradnik Bele hiše za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da dobiva izjemno pomembnega strateškega trgovinskega partnerja ZDA. "Poraženci so tu Kitajska, Rusija in Iran," je dejal.