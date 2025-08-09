Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

Trump se bo s Putinom srečal prihodnji petek na Aljaski

V začetku tega tedna je Trump obljubil, da bo uvedel nove sankcije proti Rusiji, če Putin do petka ne bo končal vojne v Ukrajini, vendar je v četrtek zavzel manj trdno stališče in novinarjem v Ovalni pisarni dejal, da bo odvisno od Putina, ali bo petkov rok veljal. Trump sankcij ni napovedal.

V začetku tega tedna je Trump obljubil, da bo uvedel nove sankcije proti Rusiji, če Putin do petka ne bo končal vojne v Ukrajini, vendar je v četrtek zavzel manj trdno stališče in novinarjem v Ovalni pisarni dejal, da bo odvisno od Putina, ali bo petkov rok veljal. Trump sankcij ni napovedal.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zgodaj zjutraj v soboto po srednjeevropskem času naznanil, da se bo z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom srečal prihodnji petek na Aljaski. Trump je pred tem v petek novinarjem dejal, da srečanje s Putinom prihodnji teden bo, vendar bo kraj sporočil kasneje.

Na vrhu z voditeljema Armenije in Azerbajdžana v Beli hiši je novinarjem dejal tudi, da bo mirovni sporazum med Rusijo in Ukrajino vključeval nekaj izmenjave ozemlja.

"Zelo pričakovano srečanje med mano, kot predsednikom ZDA in predsednikom Vladimirjem Putinom iz Rusije bo potekalo naslednji petek, 15. avgusta 2025, v čudoviti zvezni državi Aljaski. Nadaljnje podrobnosti bodo sledile," je objavil Trump.

Putin Trumpovemu odposlancu predstavil zahteve

Ameriški uradniki, vključno s Trumpom, so evropske voditelje in ukrajinske uradnike seznanili z načrtom, ki ga je predlagal Putin, da se ustavi vojna v Ukrajini v zameno za znatne ozemeljske koncesije s strani Kijeva, so pojasnili zahodni uradniki, seznanjeni z zadevo, je poročala CNN.

Načrt, ki ga je Putin predstavil Trumpovemu odposlancu Stevu Witkoffu na sredinem srečanju v Moskvi bi od Ukrajine zahteval, da odstopi vzhodni Donbas, ki ga Rusija že večinoma zaseda ter Krim, ki si ga je Rusija nezakonito priključila leta 2014. Načrt bi zamrznil trenutne bojne črte, vendar so ostale podrobnosti predloga še vedno nejasne.

Ni jasno, kaj bi načrt pomenil za dve drugi regiji v Ukrajini Zaporožje in Herson, kjer Rusija nadzira dele ozemlja, razen da bi Rusija tam ustavila svojo ofenzivo.

Ni še jasno, kaj je z drugimi Putinovimi zahtevami za konec vojne

Prav tako ni jasno, kaj je z drugimi Putinovimi zahtevami za konec vojne, kot je obljuba, da Ukrajina nikoli ne bo pristopila k zvezi Nato.

V začetku tega tedna je Trump obljubil, da bo uvedel nove sankcije proti Rusiji, če Putin do petka ne bo končal vojne v Ukrajini, vendar je v četrtek zavzel manj trdno stališče in novinarjem v Ovalni pisarni dejal, da bo odvisno od Putina, ali bo petkov rok veljal. Trump sankcij ni napovedal.

