STA

12. 12. 2025,
ZDA Milano Cortina 2026 Snoop Dogg

Petek, 12. 12. 2025, 15.40

Milano Cortina 2026

Glasbenik Snoop Dogg imenovan za častnega trenerja ameriške olimpijske reprezentance

STA

Snoop Dogg | Snoop Dogg je bil imenovan za častnega trenerja nacionalne reprezentance na prihajajočih zimskih olimpijskih igrah v Italiji. | Foto Guliverimage

Snoop Dogg je bil imenovan za častnega trenerja nacionalne reprezentance na prihajajočih zimskih olimpijskih igrah v Italiji.

Foto: Guliverimage

Ameriški glasbenik Snoop Dogg je bil imenovan za častnega trenerja nacionalne reprezentance na prihajajočih zimskih olimpijskih igrah v Italiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Olimpijski komite Združenih držav Amerike je sporočil, da je bila "ta prostovoljna vloga podpiranja" ameriških športnikov zunaj igrišča ustvarjena prvič.

"Snoop bo s svojim značilnim humorjem motiviral športnike ameriške reprezentance na zimskih olimpijskih in paraolimpijskih igrah Milano Cortina 2026 in naprej," je sporočil ameriški olimpijski komite.

Snoop Dogg pa je dejal: "Športniki ameriške reprezentance so prave zvezde. Tukaj sem samo zato, da zanje navijam, jih podpiram in morda s strani delim še malo 'modrosti'. Ta ekipa predstavlja najboljše, kar je lahko ponudi šport: talent, srce in zagnanost. Če lahko v to vnesem malo več ljubezni in motivacije, je to zame zmaga."

Septembra je bilo objavljeno, da se bo Snoop Dogg po svojih izjemno priljubljenih in nagrajenih nastopih na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024 vrnil na zimske olimpijske igre kot del televizijske ekipe NBC. Zvezdnik je osvojil dva športna emmyja, New York Times pa ga je imenoval za "novi glas ljudstva NBC".

Olimpijske igre bodo potekale od 6. do 22. februarja 2026, sledijo pa jim paraolimpijske igre od 6. do 15. marca.

