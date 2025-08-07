Ukrajinski medij Radio Svoboda je razkril do zdaj še neobjavljen videoposnetek iz Buče v Ukrajini, kraju pokola civilistov, ki so ga po ugotovitvah ukrajinskih in mednarodnih preiskovalcev kmalu po začetku invazije zagrešili ruski vojaki. Videoposnetek varnostnih kamer, nameščenih na poslopju trgovine v Buči, prikazuje smrt 70-letnega moškega, ki je umrl zaradi strelov iz orožja ruskih vojakov. Ti so nato vdrli v trgovino in jo izropali.

Videoposnetek, ki ga je objavil Radio Svoboda:

Umor 70-letnega Volodimirja Rubajla se je po ugotovitvah Radia Svoboda, ki je analiziral videoposnetke varnostnih kamer, zgodil 4. marca 2022 v Buči, torej le nekaj dni po začetku ruske invazije Ukrajine.

Buča je bila prizorišče do zdaj najbolj znanega ruskega vojnega zločina v Ukrajini. Lokalni in mednarodni preiskovalci so tam namreč odkrili množična grobišča, v katerih je bilo skoraj 460 trupel civilistov in vojnih ujetnikov. Prvi dokazi, da se je v Buči zgodilo nekaj grozovitega, so se v javnosti pojavili 1. aprila 2022, ko se je ruska vojska umaknila iz mesta. Rusija je Ukrajino kasneje obtožila, da je pokol civilistov v Buči zrežirala sama. Preiskovalci so v mestu Buča v Ukrajini po tem, ko so se aprila 2022 iz kraja umaknile ruske sile, odkrili 458 trupel ukrajinskih vojnih ujetnikov in civilistov. Med njimi je bilo tudi devet otrok. Foto: Reuters

Ubili starostnika, nato pa se prešerno družili v bližini njegovega trupla

Videoposnetek, ki ga je objavil Radio Svoboda, prikazuje Volodimirja Rubajla, ki najprej hodi po ulici, nato pa se začne opotekati in vidno krvaveti, saj je bil ustreljen. Na koncu se zgrudi na tla pred trgovino.

Po navedbah medija so ga ruski vojaki nato pokončali s strelom v glavo, kar dokazuje velika luža krvi, ki se je pojavila na pločniku oziroma na cesti. Eden od ruskih vojakov – šlo naj bi za narednika Vladimirja Borzunova – mu nato nekaj vzame iz žepa.

Radio Svoboda je posamezne prizore iz videoposnetka umora 70-letnika v Buči objavil že junija, zdaj pa so delili še celoten videoposnetek. Foto: Radio Svoboda / Posnetek zaslona / YouTube

Ruski vojaki nato vlomijo v trgovino, na kateri so nameščene varnostne kamere, ter iz nje začnejo odnašati večjo količino hrane, pijače in drugih izdelkov. V bližino trgovine nato prispejo ruska oklepna vozila, vojaki pa se pred objektivi kamer nato družijo še nekaj časa, med drugim po navedbah Radia Svoboda uživajo tudi alkoholne pijače.

Za umor ukrajinskega 70-letnika so po ugotovitvah preiskave Radia Svoboda sicer najverjetneje odgovorni pripadniki 234. jurišnega letalskega polka, ki ima domačo bazo v ruskem mestu Pskov.