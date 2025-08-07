Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
7. 8. 2025,
12.46

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Celje Maribor upravna enota tujci prebivališče kaznivo dejanje preiskava policija

Četrtek, 7. 8. 2025, 12.46

1 ura, 15 minut

Maribor in Celje: s ponarejenimi podpisi za 172 tujcev uredila lažne prijave prebivališč

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Upravna enota | Goljufi izkoristijo vsako priložnost in so zelo iznajdljivi. | Foto STA

Goljufi izkoristijo vsako priložnost in so zelo iznajdljivi.

Foto: STA

Mariborski policisti so kazensko ovadili dve fizični osebi, osumljeni storitve več kaznivih dejanj ponarejanja listin in overitve lažne vsebine. S ponarejenimi podpisi sta osebi uredili lažne prijave prebivališč za 172 oseb.

Osebi sta v pravnem prometu oziroma v postopku prijave začasnega oziroma stalnega prebivališča pri več upravnih enotah na območju policijskih uprav Maribor in Celje iz koristoljubja uporabili izjave oziroma pooblastila s ponarejenimi podpisi več lastnikov ali solastnikov objektov na različnih naslovih v Republiki Sloveniji.

Na tak način sta od junija 2022 do druge polovice avgusta 2024 spravili v zmoto uslužbence na več različnih upravnih enotah in s tem dosegli, da so se v javnih listinah potrdile lažne prijave začasnega in stalnega prebivališča za skupno 172 oseb, državljanov tretjih držav, ki na teh naslovih nikdar niso začasno ali stalno prebivali, so pojasnili pri Policijski upravi Maribor.

500 evrov plačila za lažno obljubo

Zoper eno od prej ovadenih oseb so podali tudi kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja goljufije, ki jo je fizična oseba storila, ko je državljana tretje države oktobra 2023 spravila v zmoto s tem, da mu je lažno prikazala, da mu bo uredila prijavo prebivališča v Republiki Sloveniji, in ji je ta za ta namen izročil oziroma plačal 500 evrov, prijave pa v nadaljevanju ni opravila.

podjetnik
Novice Slovenska gospodarska družba žrtev prevarantov: ostali brez več tisoč evrov
Prikolica. Avtoprikolica.
Novice Nakazala 13 tisoč evrov, a prikolice ni prejela
prevara
Novice Prevaranti izkoriščajo sočutje: z izmišljeno zgodbo o bolni deklici zbirajo denar
Celje Maribor upravna enota tujci prebivališče kaznivo dejanje preiskava policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.