Maribor in Celje: s ponarejenimi podpisi za 172 tujcev uredila lažne prijave prebivališč

Mariborski policisti so kazensko ovadili dve fizični osebi, osumljeni storitve več kaznivih dejanj ponarejanja listin in overitve lažne vsebine. S ponarejenimi podpisi sta osebi uredili lažne prijave prebivališč za 172 oseb.

Osebi sta v pravnem prometu oziroma v postopku prijave začasnega oziroma stalnega prebivališča pri več upravnih enotah na območju policijskih uprav Maribor in Celje iz koristoljubja uporabili izjave oziroma pooblastila s ponarejenimi podpisi več lastnikov ali solastnikov objektov na različnih naslovih v Republiki Sloveniji.

Na tak način sta od junija 2022 do druge polovice avgusta 2024 spravili v zmoto uslužbence na več različnih upravnih enotah in s tem dosegli, da so se v javnih listinah potrdile lažne prijave začasnega in stalnega prebivališča za skupno 172 oseb, državljanov tretjih držav, ki na teh naslovih nikdar niso začasno ali stalno prebivali, so pojasnili pri Policijski upravi Maribor.

500 evrov plačila za lažno obljubo

Zoper eno od prej ovadenih oseb so podali tudi kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja goljufije, ki jo je fizična oseba storila, ko je državljana tretje države oktobra 2023 spravila v zmoto s tem, da mu je lažno prikazala, da mu bo uredila prijavo prebivališča v Republiki Sloveniji, in ji je ta za ta namen izročil oziroma plačal 500 evrov, prijave pa v nadaljevanju ni opravila.