Novi nepremičninski dragulji ob Jadranu, ki gredo za med

Zanimanje za luksuzne nepremičnine na obali Jadrana je v zadnjih letih doseglo vrhunec. Slovenci vse pogosteje iščejo svojo zasebno oazo na Hrvaškem in v slovenski Istri, ne le za poletno razvajanje, temveč tudi kot dolgoročno investicijo. Na idiličnih lokacijah tik ob morju nastajajo vrhunski stanovanjski projekti, ki združujejo sodobno arhitekturo, kakovostno gradnjo in neprecenljiv razgled na morje. Med najbolj zaželenimi so prav tiste nepremičnine, ki ponujajo popolno zasebnost, kot so dupleksi z lastnim bazenom v Kožinu pri Zadru ali butične vile v Umagu. Zaradi bližine Slovenije in odlične prometne povezanosti te destinacije niso priljubljene le poleti, ampak vse bolj tudi v prehodnih in zimskih mesecih.

Ponudba tovrstnih nepremičnin je omejena, zanimanje pa je izjemno. Zato se številne enote prodajo že v fazi gradnje. V aktualni ponudbi podjetja Stoja Trade lahko najdete nekatere najbolj ekskluzivne projekte ob obali in v notranjosti, kjer so na voljo še zadnje enote. Med njimi tudi atraktivna stanovanja v Ljubljani za vse, ki si želijo kombinacije narave, udobja in prestiža v samem srcu prestolnice.

Kožino – ko se sanje o lastni obalni oazi uresničijo

Foto: Stoja Trade

Le streljaj od Zadra, v očarljivem naselju Kožino, vas pričakuje izjemna priložnost: vrhunski dupleksi, kjer se sodobna arhitektura sreča z brezčasnim razgledom na modrino Jadrana. Vsaka enota je popolnoma opremljena in zasnovana za udobno in brezskrbno bivanje ne glede na letni čas.

Lastni vrt, zaseben bazen, intimno vzdušje in neposredna bližina morja ustvarjajo prostor, kjer luksuz postane vsakdan. Kožino zagotavlja vse prednosti mirne morske vasice, hkrati pa ste v le nekaj minutah povezani z živahnim urbanim utripom Zadra, mesta z letališčem, bogato kulturno ponudbo in vsemi storitvami. Zaradi kratke razdalje do Slovenije je to popoln kraj za konce tedna, počitnice ali dolgoročno investicijo.

Na voljo je omejeno število enot – vsaka s svojim bazenom in vrtom! V Kožinu pri Zadru vas čaka 12 dvoetažnih, popolnoma opremljenih dupleksov velikosti od 88 do 115 kvadratnih metrov. Vseljivi so takoj. Lokacija je idealna za vse, ki si želite obmorskega luksuza z odličnim dostopom iz Slovenije. Zagotovite si svoj košček Mediterana, preden jih zmanjka. Cene: od 425.000 € do 575.000 € (Kupec plača davek na promet z nepremičninami v višini treh odstotkov prodajne cene, če je kupec fizična oseba, če gre za pravno osebo, se uporablja prenos davčne obveznosti DDV.) Velikosti: od 88,62 m² do 115,57 m² neto bivalne površine Zunanje površine (vrtovi, terase, balkoni): od 16,16 m² do 222,90 m Za več informacij o spodnjih prostih nepremičninah, kliknite na enoto: Tip nepremičnine Velikost [m²] Cena [€] štirisobno terasno 109,49 500.000,00 štirisobno dupleks 338,47 575.000,00 štirisobno dupleks 136,97 425.000,00 Preverite več o projektu >>

Vila Aurelia in Vila Oliviera – prestižna izbira v osrčju Istre

Na robu Umaga, v zelenem objemu narave in le korak od morja, se nahajata arhitekturno dovršeni večstanovanjski vili Aurelia in Oliviera, sinonima za umirjen mediteranski luksuz. Projekt, v katerem se prepletajo premišljeni tlorisi, kakovostna gradnja in vrhunska lega, je pritegnil veliko pozornosti: tudi zato, ker ponuja nekaj, kar postaja redkost: zasebnost in dolgoročno zaščiten razgled brez nevarnosti dodatne pozidave. Stanovanja so svetla, funkcionalno zasnovana, z velikimi atriji ali prostornimi terasami, primerna za vse letne čase.

Umag je že dolgo prva izbira slovenskih kupcev tako zaradi neposredne bližine (le dobra ura iz Ljubljane) kot tudi zaradi urejene infrastrukture in živahnega dogajanja skozi vse leto. To ni le počitniško bivališče, to je dom v Istri.

Zadnje enote v najbolj zaželenem projektu v Umagu! Vila Aurelia in Vila Oliviera ponujata le 12 ekskluzivnih stanovanj v velikostih od 59 do 124 kvadratnih metrov. Najdražje terasno stanovanje je že prodano, zato pohitite in si zagotovite svojo priložnost. Le nekaj minut od plaže, brez gradnje pred vami, z mirom in zelenjem, ki ostajata. Pokličite za aktualno ponudbo in proste enote. Predvidena cena: okvirno od 4.950 €/m² (vključno z DDV) Predvidena velikost: od 59 m² do 124,52 m² neto Za več informacij o spodnjih prostih nepremičninah, kliknite na enoto: Tip nepremičnine Velikost [m²] Cena [€] dvosobno 120,78 316.359,00 trisobno 149,12 346.126,00 štirisobno 222,82 649.960,00 Preverite več o projektu >>

Garden Palace Resort Umag – prestiž ob morju z izjemnim popustom

Garden Palace Resort v Umagu je butični obmorski kompleks, ki ponuja neposreden dostop do plaže, kristalno čisto morje, restavracijo, bar in vrt z bazenom. Apartmaji so v celoti opremljeni, vključujejo sodobno pohištvo, belo tehniko ter prostorne zunanje površine – lože, terase ali atrije, ki so kot nalašč za sproščanje ob zvokih morja.

Poleg prestižne lokacije in izjemnih popustov projekt ponuja tudi odličen investicijski potencial. Zasedenost apartmajev v poletni sezoni namreč dokazujejo, da gre za naložbo z izjemnim potencialom, ki združuje lastno uživanje ob obali in možnost turistične oddaje.

Garden Palace Resort je priložnost, ki združuje uživanje ob morju in donosno naložbo v eni od najbolj priljubljenih destinacij v Istri.

Petrčane – prestižna vila z osupljivim razgledom na morje

V naselju Petrčane pri Zadru v drugi vrsti ob morju je samostojna vila, ki navdušuje z elegantno arhitekturo, prostornostjo in dih jemajočimi pogledi na Jadran. Na kar 400 kvadratnih metrih bivalnih površin se razprostira popolna kombinacija udobja in luksuza, zasnovana za brezskrbno življenje ob obali.

Vila se razteza v treh etažah: v pritličju vas pričakajo dnevni prostor s panoramskimi okni, moderna kuhinja z jedilnico, spalnica in garaža, v nadstropju pa tri spalnice s terasami, ki ponujajo romantične sončne zahode. V kletnih prostorih je dodaten prostor za druženje ali sprostitev. Na 700 kvadratnih metrov veliki parceli je dovolj prostora za zasebnost in uživanje v istrskem soncu.

Ta popolnoma opremljena vila je naprodaj za 2,25 milijona evrov – priložnost za vse, ki si želite ekskluzivnosti in prestiža tik ob morju na eni najlepših točk zadrske riviere. Več o vili preverite tukaj >>

Vile Labinci – štiri vile za štiri izjemne priložnosti

V osrčju istrskega zaledja, na razgledni točki nad morjem in oljčniki, stojijo štiri vrhunske vile, namenjene le najzahtevnejšim kupcem. V urejenem, sodobnem naselju s popolno infrastrukturo, kjer arhitektura spoštuje okolje, a ponuja najvišji standard bivanja, se razprostirajo prostorne hiše z zasebnimi vrtovi, ogrevanimi bazeni in štirimi spalnicami, med katerimi ima vsaka lastno kopalnico.

Notranjost odlikujejo pohištvo po meri priznanih proizvajalcev, pametni sistem upravljanja in brezhibna oprema, zunanjost pa ponuja letno kuhinjo in popolno zasebnost. Vile Labinci niso le dom, so vaš zasebni kotiček Istre, ustvarjen za oddih, povezovanje in uživanje.

Istra Maris Residence Novigrad* – intimen projekt petih stanovanj z razgledom na morje

V priljubljenem Novigradu bo nastal nov stanovanjski projekt s samo petimi enotami, zasnovanimi za udobje in zasebnost. Spodnji stanovanji ponujata lastna atrija, zgornja pa očarata s čudovitim pogledom na morje. Vsa stanovanja imajo zunanja parkirna mesta in shrambe v prvem nadstropju.

Stanovanja so od plaže oddaljena le 1,5 kilometra in bodo velika od 75 kvadratnih metrov. Projekt že ima pridobljeno gradbeno dovoljenje. Preverite več o projektu >>

Vila Olea* – butični prestiž nad Portorožem

Na mirni vzpetini nad hotelom Kempinski, le 350 metrov od morja, nastaja izjemno butičen projekt z le tremi luksuznimi stanovanji, zasnovanimi za najzahtevnejše kupce. Vila Olea združuje sodoben arhitekturni dizajn, vrhunske materiale in premišljene tlorise, ki omogočajo popolno zasebnost in neprimerljivo udobje.

Vsako stanovanje bo imelo prostorno teraso, dostop do prelivnega bazena, lastna parkirna mesta in dvigalo (za zgornji enoti). Lokacija na Cvetni poti ponuja popolno ravnovesje med spokojnostjo in živahnim utripom Obale, z neposredno bližino središča Portoroža in vse ključne infrastrukture. Projekt, ki bo dokončan v začetku leta 2026, je ekskluzivno na voljo pri Stoji in že zdaj vzbuja zanimanje med kupci, ki iščejo nekaj res posebnega.

Cena: od 1.286.954 € do 1.407.588 € Velikost stanovanj: od 89,15 m2 do 106,94 m2 brez drugih površin! Velikost zunanjih površin: od 64,3m2 do 78,69m2 Preverite več o projektu >>

Devana Park II – življenje med mestom in naravo

Na zeleni vzpetini pod Golovcem raste ena najbolj harmoničnih in premišljeno zasnovanih sosesk v Ljubljani. Devana Park II sledi uspehu prve faze in ponuja sodobna, svetla stanovanja, obdana z gozdom in le 15 minut hoje oddaljena od mestnega jedra. Lokacija združuje naravno zavetje in hiter dostop do mestnega utripa, zaradi česar se stanovanja pod Golovcem uvrščajo med najbolj zaželene nepremičnine v Ljubljani.

Vsako stanovanje je arhitekturno dovršeno, z velikimi steklenimi površinami in zunanjimi prostori: ložami, atriji ali terasami. Vsem enotam pripadata tudi shramba in parkirno mesto v podzemni garaži. Projekt je tik pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja, stanovanja pa so takoj vseljiva – brez čakanja. To je popolna priložnost za vse, ki iščete vrhunski dom ali varno dolgoročno naložbo v prestolnici.

Na voljo so še zadnja stanovanja – takoj vseljiva! Na izbiro so tako dvosobna (55.72 m 2 neto) kot terasna stanovanja (138.35m2 neto). Cene vključujejo shrambo, parkirna mesta in DDV ter se gibljejo od od 387.283 evrov do 1.165.946 evrov. Projekt Devana Park II je edinstvena priložnost za vse, ki si želite živeti v naravi, a tik ob središču Ljubljane. Stanovanja se hitro prodajajo – preverite razpoložljivost pri Stoja Trade še danes. Za več informacij o spodnjih prostih nepremičninah, kliknite na enoto: Tip nepremičnine Velikost [m²] Cena [€] dvosobno 82,45 387.283,00 trisobno 87,62 541.039,00 štirisobno 112,11 654.864,00 štirisobno terasno 141,75 1.165.946,00 Preverite več o projektu >>

NIZ8 – sodobne verižne hiše na robu Ljubljane

Osem arhitekturno dovršenih nizkoenergijskih hiš na koncu Ribičičeve ulice v Ljubljani združuje udobje, zasebnost in naravo. Vse to le nekaj minut od mestnega središča. Vsaka enota ima svojo parcelo, prostoren bivalni del s kaminom, zasebni atrij ter možnost dokončanja po lastnih željah, a še vedno na ključ, v le treh mesecih od podpisa pogodbe.

Soseska je ograjena, varovana z zapornico in z urejeno infrastrukturo. Ob nakupu so na voljo odlični pogoji financiranja. Hiše so vseljive takoj in predstavljajo idealno priložnost za družine, ki iščejo trajnosten dom v mirnem, zelenem okolju z vsemi prednostmi urbanega življenja.

Nica – zadnje enote v središču Nove Gorice

Na odlični lokaciji ob Rejčevi ulici v središču Nove Gorice nastaja sodoben poslovno-stanovanjski objekt z udobnimi tlorisi, zunanjimi površinami in neposrednim dostopom do vse infrastrukture. V objektu, ki bo vseljiv leta 2027, so na voljo še zadnje enote. To je priložnost za vse, ki si v Novi Gorici želite ustvariti dom ali pa iščete priložnost za poslovno naložbo v mestu, ki bo leta 2025 postalo evropska prestolnica kulture.

Škofja Loka* – nov projekt na eni najbolj zaželenih lokacij

Po dolgem času prihaja v Škofjo Loko nov stanovanjski projekt: dva sodobno zasnovana bloka umeščena v bližino starega mestnega jedra, ki bosta na mirni Partizanski ulici ponudila 60 novih stanovanj.

Pod arhitekturnim vodstvom studia Sono bo nastal trajnosten, premišljen projekt z razgibanimi tlorisi, zelenimi površinami in vso potrebno infrastrukturo v neposredni bližini. To je izjemna priložnost za vse, ki že dolgo čakate na kakovostno novogradnjo v enem najlepših slovenskih mest.

Cena: okvirno 3.500 €/m2 neto površine plus DDV Velikost: cca 50 m2–102 m2 neto Preverite več o projektu >>

Pod hribom* – ekskluzivna soseska ob vznožju Rožnika

V eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, v Kosezah nasproti Mosteca, bo kmalu zrasel projekt Pod hribom. Gre za sedem elegantnih večstanovanjskih objektov, umeščenih v naravno okolje tik ob Rožniku. Na voljo bo 111 stanovanj različnih velikosti, z ložami, atriji ali terasami.

Začetek prodaje je predviden ob pridobitvi gradbenega dovoljenja konec letošnjega leta. Ne zamudite te priložnosti in si ustvarite dom v neposredni bližini mestnega gozda.

Predvidena velikost: cca 58 m2–133 m2 neto Preverite več o projektu >>

Zoran Đukić, direktor podjetja Stoja Trade Foto: Stoja Trade Največji nepremičninski biseri so pogosto hitro zasedeni, zato je pomembno, da ste na pravem mestu ob pravem času. Ekipa posrednikov Stoja Trade nenehno širi svojo bogato bazo prvorazrednih nepremičnin, skrbno upošteva vaše želje in interese ter se zavzema za najboljšo ponudbo. Podjetje Stoja Trade je ekskluzivni prodajalec opisanih nepremičnin. Vsi projekti so predstavljeni tudi na njihovi spletni strani. Za več informacij oz. za nezavezujočo ponudbo stopite v stik z njimi. Ekskluzivna prodaja: Stoja Trade, d. o. o., Ljubljana

Kontakt: Zoran Đukić, +386 41 652 141; zoran@stoja-trade.si

*Potencialne stranke trenutno obveščamo o projektu. Uradna prodaja in nakup bosta mogoča, ko bo investitor pridobil splošne pogoje prodaje, torej ko bodo izpolnjeni zakonski pogoji za sklepanje prodajnih pogodb v smislu 5. člena ZVKSES, zato tudi cene posameznih stanovanj še niso objavljene. Vsi opisi in vizualizacije so informativne narave.

