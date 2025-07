Musk ne stavi več na DOGE. Pozornost naj bi namenjal trem podcenjenim žetonom.

Foto: XYZVerse

Povpraševanje po $XYZ narašča, saj se kapitalizacija približuje mejniku 15 milijonov $

Projekt XYZVerse ($XYZ), ki združuje svet športa in kriptovalut, je pritegnil veliko zanimanja vlagateljev. Za razliko od običajnih memecoinov se XYZVerse predstavlja kot dolgoročni projekt z jasno začrtano potjo in aktivno skupnostjo. Projekt je bil nedavno prepoznan kot Najboljši NOVI memecoin projekt, kar še povečuje njegovo privlačnost.

Za razliko od tipičnih meme kovancev ponuja XYZVerse dejansko uporabno vrednost in jasno zastavljeno razvojno pot za dolgoročno rast. Načrtuje lansiranje gamificiranih produktov ter sklenitev partnerstev z velikimi športnimi ekipami in platformami.

Posebej omembe vredno je, da je XYZVerse predčasno uresničil enega svojih ciljev z vzpostavitvijo partnerstva z bookmaker.XYZ — prvo popolnoma verižno decentralizirano stavnico in igralnico. Kot dodatek pa imetniki žetona $XYZ prejmejo ekskluzivne ugodnosti pri svoji prvi stavi.

Cenovna dinamika in načrti za uvrstitev

Med predprodajno fazo je žeton $XYZ kazal stalno rast. Od začetka se je cena zvišala z $0,0001 na $0,005, naslednja faza pa jo bo potisnila na $0,01. Končna cena v predprodaji bo $0,02, nato pa bo žeton uvrščen na večje centralizirane in decentralizirane borze.

Predvidena cena ob uvrstitvi – $0,10 – bi lahko zgodnjim vlagateljem prinesla do 1.000-kratne donose, če projekt doseže predvideno tržno kapitalizacijo.

Do zdaj je bilo zbranih več kot 15 milijonov $, predprodaja pa se hitro približuje novemu pomembnemu mejniku – 20 milijonom $. Takšen napredek kaže na močno zanimanje tako malih kot institucionalnih vlagateljev.

Nagrade za prvake

V XYZVerse ima skupnost glavno besedo. Aktivni člani niso le opazovalci – za svojo predanost prejmejo airdrope žetonov XYZ. To je igra, v kateri največji navijači dosegajo največje zmage.

Pot do zmage

Z dobro zastavljeno tokenomiko, strateškimi uvrstitvami na CEX in DEX borze ter rednimi "žigi" žetonov je $XYZ grajen za zmagovalni pohod. Vsaka poteza je usmerjena v rast cene, krepitev projekta in povezovanje skupnosti, ki verjame, da gre za začetek nečesa legendarnega.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid (HYPE) privablja pozornost s svojo impresivno rastjo. V zadnjih šestih mesecih je cena kovanca zrasla za 100,49 odstotka. V zadnjem mesecu je pridobila 21,76 odstotka, kar kaže na močan vzpon. V preteklem tednu se je zgodil rahel padec v višini 3,07 odstotka, kar bi lahko pomenilo manjšo korekcijo v bikovskem trendu.

Trenutna cena se giblje med 40,59 dolarja in 47,22 dolarja, kar je zelo blizu desetdnevnega in stodnevnega enostavnega drsečega povprečja, ki znašata 44,34 dolarja oziroma 43,37 dolarja. Tehnični kazalniki, kot sta indeks relativne moči (RSI) pri vrednosti 59,65 in stohastični oscilator pri 70,39, nakazujejo, da se HYPE približuje območju prekupnosti. Tudi kazalnik MACD, ki znaša 0,2760, potrjuje pozitivno smer, vendar hkrati opozarja na možnost bližnje konsolidacije.

Če pogledamo naprej, je najbližja raven odpora pri 50,81 dolarja. Če jo HYPE preseže, bi lahko cena dosegla drugo raven odpora pri 57,44 dolarja, kar pomeni potencialni dobiček več kot 20 odstotkov. Na drugi strani je prva raven podpore pri 37,55 dolarja, v primeru preloma pa bi lahko cena testirala naslednjo podporo pri 30,92 dolarja. Trgovci pozorno spremljajo te ravni, da bi ocenili naslednje gibanje HYPE in njegov potencial za nadaljnjo rast.

Pi Network (PI)

Trenutna cena Pi Network (PI) se giba med 0,41 dolarja in 0,50 dolarja. V preteklem tednu je bila cena stabilna, z rahlim povečanjem za 0,0448 odstotka. V zadnjem mesecu je kovanec izgubil 21,74 odstotka vrednosti, v zadnjih šestih mesecih pa je cena padla za 36,23 odstotka. To nakazuje srednjeročni negativni trend.

Tehnični kazalniki ponujajo mešano sliko.

RSI (indeks relativne moči) znaša 47,91 , kar kaže na nevtralno gibanje.

Stohastični oscilator pri 19,91 nakazuje, da bi kovanec lahko bil preprodan in pripravljen na morebitni odboj.

MACD je pozitiven pri 0,0018, kar namiguje na mogoče bikovsko gibanje.

Enostavni drseči povprečji (SMA) za 10 in 100 dni sta si blizu, pri 0,45 dolarja oziroma 0,44 dolarja, kar potrjuje kratkoročno cenovno stabilnost.

Napoved gibanja:

Najbližja odporna raven : 0,55 dolarja . Če PI preseže to raven, lahko sledi rast do druge odpornosti pri 0,64 dolarja , kar bi pomenilo približno 22-odstotno rast .

Najbližja podporna raven: 0,38 dolarja. V primeru padca do te točke bi cena upadla za približno 15 odstotkov.

Rast kovanca bo odvisna predvsem od sposobnosti, da prebije odporne ravni.

Čeprav HYPE in PI kažeta potencial, izstopa XYZ kot športni memecoin, ki si prizadeva za veliko rast prek angažiranosti skupnosti in jasne razvojne poti. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

