Elon Musk je na omrežju X zapisal, da bo nova Samsungova tovarna čipov v Taylorju v Teksasu proizvajala naslednjo generacijo čipov Tesle, poimenovano AI6. "Samsung je privolil v to, da Tesla sodeluje pri optimizaciji proizvodne učinkovitosti. To je ključnega pomena, saj bom osebno nadzoroval proizvodnjo, da pospešimo razvoj. Tovarna je priročno blizu mojega doma," je Musk zapisal v objavi na platformi X v ponedeljek.

"Znesek 16,5 milijarde dolarjev je le minimalna vrednost. Dejanska vrednost proizvodnje bo verjetno večkrat višja," je še zapisal v drugi objavi.

Samsung’s giant new Texas fab will be dedicated to making Tesla’s next-generation AI6 chip. The strategic importance of this is hard to overstate.



Samsung currently makes AI4.



TSMC will make AI5, which just finished design, initially in Taiwan and then Arizona.