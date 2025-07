Je statistiko rešil izvoz v tujino? Da, Slovenci so letos kupili manj avtomobilov.

Foto: Aleš Črnivec Uradna avtomobilska statistika za prvo polletje 2025 je znana. Do konca junija so trgovci uradno registrirali 33.587 novih osebnih avtomobilov, lani v enakem obdobju pa 32.847. To so podatki sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije, ki zajemajo stanje na bruto avtomobilskem trgu, torej tudi izvoz v tujino oz. t. i. enodnevne registracije. Letos je število registracij 6,3 odstotka višje kot lani, toda realnost na slovenskem trgu je vendarle manj blesteča. Brez omenjenega izvoza v tujino je prodaja novih avtomobilov med Slovenci kvečjemu na lanski ravni.

"Renault je sicer registriral največ cliov, toda povem vam, da so Slovenci večkrat kupili škodo octavio," je letos na eni izmed predstavitev dejal Petr Podlipny, direktor znamke Škoda za Slovenijo. Izvoz v tujino je sicer legitimna pravica, ki resda nekoliko kvari statistična poročila in pomeni tudi manj realnega dela za slovenske serviserje in zavarovalničarje.

Trgovci so letos registrirali 3.455 lahkih gospodarskih vozil, kar je deset odstotkov manj kot lani (4.510 vozil).

"Po naših podatki je prodaja osebnih vozil na celotnem slovenskem trgu medletno zrastla za 1.748 vozil oz. šest odstotkov, prodaja fizičnim osebam pa je celo rahlo padla, in sicer za 139 avtomobilov oz. en odstotek," ocenjuje Podlipny.

Po njegovem opažanju je rast števila registracij generirala v segmentu pravnih oseb. Tam je bilo letos registiranih 1.886 več avtomobilov oz. 15 odstotkov več kot lani, ta rast pa se je zgodila večinoma prav zaradi rasti enodnevnih registracij.



"Lahko rečemo, da realen trg stagnira na lanskem nivoju in navidezno raste na račun izvoza," dodaja Podlipny.

Kot smo že poročali, je po številu registracij letos najuspešnejši Volkswagen. Dosegli so skoraj 4.600 novih registracij in imajo na bruto trgu 15-odstotni tržni delež. Več kot desetodstotni delež imata še Škoda in Renault, nad petimi odstotki pa sta nato le še Hyundai in Toyota. V prvi deseterici je ena premijska znamka (Audi na desetem mestu), ena povsem električna znamka (Tesla na 17. mestu) in ena kitajska znamka (Dongfeng na 18. mestu). Več o izkupičku registracij po znamkah in primerjavi z lanskim letom v spodnjem grafu.

Grega Bertoncelj, vodja prodaje za znamko VW osebna vozila



"Veliko rast smo zabeležili predvsem pri prodaji oz. registracijah električnih vozil, saj je trg električnih vozil zrasel kar za 65 odstotkov. Na drugi strani pa smo zabeležili rahel padec pri registracijah fizičnih oseb (-2,7 odstotka). Znamka Volkswagen ostaja vodilna znamka na slovenskem avtomobilskem trgu in z našim rezultatom smo lahko zadovoljni, saj smo svoj tržni delež še nekoliko okrepili. Tudi pri prodaji/registracijah fizičnih oseb smo beležili rast in dosegamo skoraj 15 odstotkov tržnega deleža med registracijami fizičnih oseb. Tudi mi pa opažamo, da na slovenskem avtomobilskem trgu zopet prihaja tudi do povečanega deleža enodnevnih registracij in kasnejšega izvoza vozil."



Petr Podlipny, direktor znamke Škoda



"Celotna prodaja oz. izdobave vozil strankam je medletno zrastla za 602 vozila oz. 21 odstotkov. Prodaja fizičnim osebam (izdobave vozil fizičnim strankam) je medletno zrastla za 343 vozil oz. 20 odstotkov, kar je v nasprotju z razvojem celotnega trga. Še bolj razveseljiva je rast novih naročil, ki je medletno zrastla za 36 odstotkov v primerjavi z lanskim letom in velja tudi za fizične stranke, ki v našem portfelju prevladujejo."



Foto: Gregor Pavšič David Jurič, predsednik Summit Group Slovenija



"Naša znamka je med najhitreje rastočimi z 90 odstotkov višjo prodajo kot v enakem obdobju lani, predvsem na račun uspešne prodaje poslovnim uporabnikom. Trg električnih osebnih vozil se je ustavil malo pod devetimi odstotki registracij vseh osebnih vozil. Tudi pri naši znamki smo v tem segmentu lepo napredovali z novima modeloma pumo gen-E, ki je s subvencijo celo cenejša od blagohibridne izvedenke, caprijem in ugodnejšimi prodajnimi pogoji za explorerja. Pri lahkih gospodarskih vozilih trg beleži 23-odstotni padec v primerjavi z enakim obdobjem lani."



Emil Frey Slovenija



"Trg novih vozil v Sloveniji v letu 2025 ostaja na splošno primerljiv z lanskim letom. V segmentu osebnih vozil beležimo zmeren pozitivni trend z rastjo okoli šest odstotkov, kar kaže na stabilno povpraševanje in postopno okrevanje potrošniškega zaupanja. Po drugi strani pa trg lahkih gospodarskih vozil letos beleži občutnejši upad, približno 23 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani, kar je lahko posledica več dejavnikov, od gospodarskih razmer do sprememb v nakupnih navadah podjetij. Vse naše znamke trenutno delujejo v skladu s pričakovano sezonsko dinamiko, brez večjih odstopanj ali nepričakovanih nihanj. Prodajni rezultati so stabilni in v skladu z načrtovanimi cilji, kar potrjuje prilagojenost ponudbe razmeram na trgu."



Renault Slovenija



Mogoče je zaznati pozitiven trend rasti celotnega trga v Sloveniji. Največje razlike, kjer se pojavljajo odstopanja v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, je trg lahkih gospodarskih vozil. Za to, da ta pada, je lahko več razlogov. Bodisi je to lahko posledica višjih cen, podaljšana rotacija voznih parkov bodisi ekonomsko stanje podjetij.



V prvi polovici leta pa smo lahko predvsem zadovoljni z rastjo prodaje povsem električnih vozil. Tukaj predvsem izstopamo znamke, ki ponujamo cenovno dostopnejša vozila (do cca. 20 tisoč evrov z odbito subvencijo). To je dokaz, da smo kupcem ponudili to, kar so želeli in potrebovali.



Tako kot trg z njim raste tudi znamka Renault, kjer je stanje stabilno v rasti. Najboljše rezultate že tradicionalno beležimo v B in B- SUV segmentu (clio in captur). Tudi s prodajo dolgo pričakovane renault 5 smo lahko zadovoljni, saj nam je na ta način uspelo obuditi zanimanje tudi po naših preostalih električnih vozilih, kot je renault scenic.



Prodaja električnih avtomobilov: Teslin model Y spet daleč pred vsemi

Najočitnejšo rast so letos do zdaj zabeležila električna vozila. Do konca junija so jih v Sloveniji registrirali 2.700, lani pa v enakem obdobju le 1.649.

Prodaja električnih avtomobilov ostaja izjemno razpršena, saj uradna statistika zajema več kot sto različnih modelov. Le prvih osem modelov ima več kot sto novih registracij, več kot polovica pa manj kot deset.

Na vrhu je zanesljivo tesla model Y. Po slabem začetku leta je prihod prenovljenega avtomobila prinesel preobrat in v zadnjem mesecu so pri Tesli v Sloveniji že registrirali več kot sto vozil. V pol leta so registrirali 294 novih modelov Y (lani 258), od tega 177 v zadnjih dveh mesecih. Model Y ima na trgu električnih avtomobilov 22-odstotni tržni delež, vsi drugi so pod desetodstotnim deležem.

Na drugem mestu po številu registracij je cupra born s stabilno prodajo, ki prinaša med 20 in 30 novih registracij na mesečni ravni. V prvi peterici so še volkswagen ID.4, tesla model 3 in dongfeng box. Kitajski avtomobil je letos s 141 registracijami med najuspešnejšimi novostmi nižjega cenovnega razreda. Renault je za petko do zdaj zbral 66 registracij (nobene junija), Hyundai pa od aprila 60.

Registracije novih električnih avtomobilov (januar–junij 2025):