Konec po 24 letih? Volkswagen bo ukinil svoj veliki SUV. #foto

Po 24 letih bo Volkswagen upokojil model touareg, ki ne bo dočakal naslednika. Največji Volkswagnov model v Evropi bo tako postal tayron.

Volkswagen je začel svoj največji športni terenec touareg proizvajati leta 2002, ko so to vozilo razvijali vzporedno s porsche cayennom. S tem je Porsche dobil svoj prvi športni terenec, Volkswagen pa je poleg limuzine phaeton tudi prestižni terenec - oboje je bila dolgoletna želja takratnega prvega moža Volkwagna Ferdinanda Piecha.

Nemci so s touaregom med drugim slavili tudi na reliju Dakar in več kot dve desetletji je bil touareg najvišje pozicioniran model Volkswagna. Toda že prihodnje leto se proizvodnja touarega domnevno zaključuje, je poročal britansi Autocar in se skliceval na informacije neposredno iz tovarne. Naslednika touareg ne bo dobil in tako se model, ki je nekoč ime dobil po afriškjem nomadskem plemenu, poslavlja po celih 24 letih.

Pri Volkswagnu bodo dali prednost športnemu terencu tayron. Ta je cenejši in pozicioniran nižje od touarega, s tem pa je širši tudi njegov domet na trgu. Volkswagen je tayrona že predstavil na večini pomembnejših svetovnih trgov.