Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Četrtek, 23. 10. 2025, 10.22

57 minut

Rusi iz Jakutije: "Nočemo umreti za Moskvo"

Avtor:
St. M.

ruski vojaki ruska vojska rusija | Ukrajinska obveščevalna služba ruske vojake poziva, da imajo še vedno izhod iz vojne. "Vsak ruski vojak, ki ne želi umreti, si lahko izbere življenje," je zapisano v izjavi. V pozivu je navedeno, da se lahko vojaki prek svojega Telegram bota obrnejo na projekt Želim živeti, ki ga je sprožila Ukrajina. Na njem ponujajo navodila in jamstva ruskim vojakom, ki se želijo varno predati. | Foto Shutterstock

Ukrajinska obveščevalna služba ruske vojake poziva, da imajo še vedno izhod iz vojne. "Vsak ruski vojak, ki ne želi umreti, si lahko izbere življenje," je zapisano v izjavi. V pozivu je navedeno, da se lahko vojaki prek svojega Telegram bota obrnejo na projekt Želim živeti, ki ga je sprožila Ukrajina. Na njem ponujajo navodila in jamstva ruskim vojakom, ki se želijo varno predati.

Foto: Shutterstock

Rusija je pri obnavljanju svojih sil v Ukrajini naletela na resne ovire, zlasti v revnih in oddaljenih regijah, kot je republika Saha oziroma Jakutija, poroča Glavni obveščevalni direktorat ukrajinske vojske (HUR).

HUR se sklicuje na interne dokumente ruskega ministrstva za obrambo in navaja, da cilji novačenja niso bili doseženi zaradi nezadostnih regionalnih plačil in šibkega sodelovanja lokalnih oblasti, poroča spletni portal Index. Po njihovih podatkih centri za novačenje v Jakutiji za približno 40 odstotkov zaostajajo za kvotami, ki jih je določila Moskva, kar kaže na naraščajoče nezadovoljstvo prebivalstva in utrujenost od vojne, ki traja že četrto leto.

Številne žrtve

Ključni razlog za neuspeh kampanje je visoka stopnja žrtev med lokalnim prebivalstvom, zlasti med avtohtonimi etničnimi skupinami, kot so Jakuti, Evenki in Eveni, ki čedalje pogosteje zavračajo bojevanje in umiranje za interese Moskve. O podobnih težavah, dodaja HUR, poročajo tudi iz drugih daljnovzhodnih regij Rusije, kjer motivacija za podpisovanje vojaških pogodb ostaja izjemno nizka kljub propagandi in obljubam o finančnih spodbudah.

Poziv k predaji

Ukrajinska obveščevalna služba ruske vojake poziva, da imajo še vedno izhod iz vojne. "Vsak ruski vojak, ki ne želi umreti, si lahko izbere življenje," je zapisano v izjavi. V pozivu je navedeno, da se lahko vojaki prek svojega Telegram bota obrnejo na projekt Želim živeti, ki ga je sprožila Ukrajina. Na njem ponujajo navodila in jamstva ruskim vojakom, ki se želijo varno predati.

V začetku tega meseca je projekt Želim živeti objavil uradno statistiko ruskih vojaških izgub v prvih osmih mesecih letošnjega leta. Po teh podatkih je Rusija od januarja do avgusta izgubila 281.550 vojakov, vključno z ubitimi, ranjenimi in pogrešanimi. Obseg žrtev je primerljiv s sovjetskimi izgubami v večjih ofenzivah druge svetovne vojne.

Od tega je bilo 86.744 vojakov ubitih (med njimi 1.583 častnikov in 8.633 obsojencev), 33.966 vojakov velja za pogrešane, 158.529 je bilo ranjenih, 2.311 pa ujetih.

Ogromne naj bi bile tudi izgube opreme: uničenih je bilo 13.145 enot in poškodovanih 48.458. Rusija je v povprečju vsak mesec izgubila 35 tisoč vojakov in 7.700 kosov opreme.

"Ruska vojska vsak dan izgubi v povprečju za en bataljon ubitih in pogrešanih. To je 496 ljudi," je zapisano v poročilu.

