Novačenje v Ukrajini: vdrli so v nočni klub in jih odpeljali na silo #video

V Ukrajini so pripadniki vojaške naborniške službe sprožili obsežno operacijo pridržanja in novačenja tistih, ki nimajo ustreznih dokumentov, s katerimi bi se izognili pošiljanju v vojno, piše Daily Mail. Tako so pretekli vikend nenapovedano prišli v nočni klub in na silo odpeljali dva moška.

V eni od noči preteklega vikenda so v nočni klub Avalon v Ukrajini vpadli pripadniki vojaške naborniške službe. Glasba je v trenutku prenehala igrati, nakar so moške obiskovalce in tistim, ki niso imeli dokumentov o oprostitvi služenja vojaškega roka ali pa jih niso hoteli pokazati, je policija odvzela prostost.

Videoposnetek, objavljen na družbenih omrežjih, prikazuje trenutek, ko policija iz kluba, kjer je igrala ukrajinska rock skupina Okean Elzy, odpelje dva moška.

Tonight, video of men being detained during a raid on the shopping mall near the Sports Palace in Kiev, where an Okean Elzy concert is taking place, appeared online.



It is reported that the TCC and the police also visited the famous Kyiv restaurants Goodwine and Avalon today.… pic.twitter.com/TLrUF81LZF — East_Calling (@East_Calling) October 12, 2024

Prvi moški, ki so ga skušali odpeljati, se je policiji iztrgal iz rok in zavpil: "Pojdite stran od mene!", medtem ko so ga trije policisti vlekli proti naborni kabini, postavljeni pred dvorano.

Na posnetku je videti, da moški v paniki skuša pobegniti pred policisti, množica pa vzklika: "Sramota! Sram te bodi!"

Vrsta racij je bila izvedena v restavracijah, klubih, barih in koncertni dvorani v glavnem mestu Ukrajine.

Moškim, starim od 18 do 60 let, je prepovedano oditi iz države

V skladu z ukrajinsko vojaško zakonodajo so za vojsko primerni vsi moški, stari od 25 do 60 let. Izhod iz države je prepovedan tudi moškim, starim od 18 do 60 let.

Ukrajina je zaradi velikega pomanjkanja vojakov znižala starostno mejo za mobilizacijo s 27 na 25 let.

Marca 2023 so razkrili, da tujim borcem, ki so se pridružili ukrajinski vojski, do konca vojne ni bilo dovoljeno oditi domov.

Nekateri ukrajinski moški si tako zelo želijo izogniti mobilizaciji, da tvegajo svoja življenja in skušajo pobegniti iz države.

Oleksandr Daniljuk, sodelavec na Royal United Services Institute v Londonu, je dejal: "Na mobilizacijo so začeli gledati kot na enosmerno vozovnico, kjer sta edina izhoda smrt ali invalidnost."

Aprila je mejna patrulja poročala, da je od začetka vojne umrlo najmanj 30 moških, ki so poskušali pobegniti iz države. Številni med njimi so se utopili, ko so poskušali preplavati reke, ali pa so zmrznili na gorskih prelazih.