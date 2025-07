Poklon tradiciji, skupnosti in prihodnosti

Letos Pivovarna Laško Union skupaj z lokalno skupnostjo v Laškem praznuje častitljivih 200 let pivovarstva – dve stoletji tradicije, predanosti in razvoja, ki so zaznamovali ne le kraj ob Savinji, temveč tudi celoten gospodarski in kulturni prostor Slovenije. Slavnostno srečanje so poleg slovenskih gospodarstvenikov, ustvarjalcev in ljubiteljev rumenega zlata obiskali tudi visoki predstavniki vlade, predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, finančni minister Klemen Boštjančič ter župan Občine Laško Marko Šantej. Praznovanje velikega jubileja se danes nadaljuje s praznovanjem 60-letnice festivala Pivo in cvetje, ki tudi letos navdušuje z izbranim programskim in glasbenim okvirjem.

Pivovarna Laško Union se je s slavnostnim večerom, ki je v razigranem Laškem združil več kot 200 lokalnih umetnikov in ustvarjalcev, simbolično poklonila vsem, ki so skozi generacije soustvarjali zgodbo pivovarstva v Laškem ter s svojo delovno vnemo in predanostjo vtisnili neizbrisen pečat v zgodovino pivovarne in Laškega.

Uprava Pivovarne Laško Union d.o.o. in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič Foto: Pivovarna Laško Union

Marta Bulhak, glavna direktorica Pivovarne Laško Union: "Pivovarna Laško Union je predana odličnosti, spodbujanju inovacij in spoštovanju naše bogate dediščine. Naša zgodba temelji na kakovosti in tradiciji, ki slonita na dveh stoletjih izkušenj in strasti do pivovarstva. V tem jubilejnem letu se s spoštovanjem do preteklosti pogumno oziramo na prihodnost. V Pivovarni Laško Union verjamemo v Slovenijo. Verjamemo v znanje in predanost ljudi. Verjamemo, da je mogoče ustvarjati uspešno podjetje, ki gradi na odličnosti in pogumno zre v prihodnost. S ponosom se zavezujemo, da bomo še naprej pisali nadaljnja poglavja naše pivovarske zgodbe."

200 let pivovarstva v Laškem Foto: Pivovarna Laško Union

Dvestoletna zgodovina rumenega zlata

S svojo trajnostno usmeritvijo, inovacijami in odgovornostjo do okolja bo Pivovarna Laško Union še naprej razvijala svoj potencial. Osredotočena je na nadaljnji razvoj pivovarske industrije v Sloveniji, vključno z ohranjanjem in razvijanjem povezav z lokalno skupnostjo ter s trajnostnim poslovanjem, ki bo zagotavljalo rast podjetja tudi v prihodnje.

