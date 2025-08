Nemški pivovarji so v prvi polovici leta doma in v tujini prodali 3,9 milijarde litrov piva, kar je po podatkih tamkajšnjega statističnega urada 3,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani in najmanj po letu 1993. Združenje pivovarjev padec prodaje pripisuje ne le demografskim spremembam, ampak tudi globalnim gospodarskih izzivom.