Pestro na vladi: Med drugim sprejeta tudi novela s področja zdravstvenega zavarovanja

Na današnji seji je vlada sprejela predlog zakona o lastniški zadrugi delavcev, s katerim želi sistemsko urediti vključevanje delavcev v lastništvo podjetij, predvsem v luči vprašanja lastniških nasledstev v podjetjih. Zakon, ki bi prinesel pravno podlago za takšno lastništvo, naj bi zaživel jeseni, vmes pa bo stekla koordinacija s podjetji, ki se zanimajo za uvedbo te možnosti.

V Sloveniji je že nekaj primerov podjetij v lasti zaposlenih, denimo Domel, ki so ga leta 1996 zaradi poskusa sovražnega prevzema ameriške multinacionalke odkupili takratni zaposleni ter Dewesoft, ki podoben model uporablja deset let.

Kot država smo najverjetneje pred drugim največjim prenosom lastništva v zadnjih 30 letih, meni minister Mesec, saj je več kot polovica lastnikov predvsem malih in srednjih podjetij starih nad 55 let, kar pomeni, da se bodo ti lastniki kmalu upokojili. Po analizi jih precej nima razrešenega vprašanja nasledstva, 34 odstotkov teh lastnikov pa je izrazilo interes, da bi podjetje prodali svojim zaposlenim.

Novosti na področju zdravstva

Na področju zdravstva so na vladi sprejeli novelo letošnje uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki posodablja sistem skupin primerljivih primerov (SPP), torej finančnih modelov, po katerih so bolnišnice plačane za opravljene akutne bolnišnične obravnave. S spremembo so razširili tudi nekatere programe v zdravstvu. Novi modeli naj bi začel veljati v začetku leta 2026.

Foto: Shutterstock "To je pomembno predvsem za paciente. Končno bomo prišli do točke, ko ne bo več obravnav, ki bi bile prevrednotene, in tistih, ki bodo podvrednotene," je poudarila ministrica Valentina Prevolnik Rupel. Vsaka obravnava bo torej imela takšno ceno, kot znaša višina stroškov te obravnave, je dodala, to pa pomeni, da izvajalci ne bodo več mogli izbirati prevrednotenih programov in zavračati podvrednotenih, pač pa bodo izvajali tiste programe, ki jih pacienti potrebujejo.

Na današnji seji je vlada sprejela tudi izhodišča za ustanovitev Javnega zdravstvenega zavoda RS za nujno medicinsko pomoč, s čimer želijo zagotoviti enotno izvajanje in upravljanje sistema po celotni državi.

Sprejela je akcijski načrt za obdobje 2025–2028 za izvajanje resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028. Gre za tretji in zadnji akcijski načrt. Ta med drugim predvideva širitev mreže centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov in centrov za duševno zdravje odraslih.

Ministrstvo za zdravje je prejelo tudi soglasje za izvedbo kampanje Pravočasno odpovej termin. Znesek za izvedbo kampanjo, ki je napovedana za jesen, predvidoma znaša 80 tisoč evrov z DDV. Z njo želijo spodbuditi paciente, da pravočasno odpovejo termin za zdravstveno storitev, če takrat na storitev ne morejo priti.

Neopravičenih odsotnosti pacientov za dogovorjene zdravstvene storitve je kar 28 odstotkov lani odpovedanih terminov.

Razvojni programi

Na seji so danes določili besedilo predloga resolucije o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, ki ga posredujejo v obravnavo DZ. Hitro spreminjajoče varnostno okolje zahteva nenehno prilagajanje policije, navaja notranje ministrstvo. Med glavnimi cilji resolucije pa izpostavljajo stalno zagotavljanje visoke varnosti ljudi.

Sprejela je akcijski načrt strategije Digitalna Slovenija 2030 za leti 2025 in 2026. Dokument vključuje 66 ključnih ukrepov na področju digitalne preobrazbe v državi. Zanje je predvidenih dobrih 105 milijonov evrov v letu 2025 in nekaj nad 78 milijonov evrov v letu 2026.

V načrt razvojnih programov za obdobje 2025–2028 pa je vlada uvrstila dozidavo Srednje šole Pietro Coppo Izola, investicija je ocenjena na nekaj manj kot sedem milijonov evrov.

Druga danes uvrščena investicija v tem obdobju je gradnja enote Log-Dragomer Doma upokojencev Vrhnika. Ocenjena vrednost investicije je okoli 3,6 milijona evrov. V enoti bo na voljo 29 postelj.

Vlada je potrdila tudi končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami med 5. in 7. majem, v katerih so bile prizadete občine v gorenjski in severnoprimorski regiji. Skupna ocena škode je dosegla 7,84 milijona evrov.

Drugi ukrepi

Vlada je sprejela predlog zakona o izmenjavi elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov, s katerim bi se pri poslovanju med podjetji znotraj Slovenije uvedla obvezno uporabo elektronskih računov (e-računov). Proračunski uporabniki morajo skladno z zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike že od leta 2015 poslovati z e-računi, po novem pa bi bila izmenjava tovrstnih računov obvezna za vse poslovne subjekte, vpisane v poslovni register. Obveznost bi začela veljati s 1. januarjem 2028.

Stekla je tudi priprava ukrepov na trgu pogonskih goriv in proučitev pomoči energetsko intenzivni industriji. V ta namen so na današnji seji ustanovili dve delovni skupini. Prva ima za nalogo pripravo nabora predloga ukrepov na trgu pogonskih goriv oziroma spremembo obstoječega modela oblikovanja cen goriv, druga pa bo proučila možnost pomoči energetsko intenzivni industriji.

Vlada je sprejela spremembo uredbe o javnih linijskih prevozih potnikov v notranjem cestnem prometu, s katero se bodo s 1. avgustom dvignile cene enkratnih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa (IJPP). Cene terminskih vozovnic, ki jih uporabljajo redni uporabniki javnega potniškega prometa, ostajajo nespremenjene.

Soglasja k imenovanjem

Vlada je dala soglasje k imenovanju Tanje Burnik Papler za direktorico javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna.

Na mesto predsednice slovenske nacionalne komisije za Unesco so imenovali sedanjo podpredsednico Majo Zalaznik.