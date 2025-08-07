Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo v Beli hiši naznanil, da bo tehnološki velikan Apple v ZDA investiral 600 milijard dolarjev (514 milijard evrov). "Apple se vrača domov," je dejal Trump in dodal, da bodo naložbe tehnološkega podjetja ustvarile 20 tisoč delovnih mest.

Apple je nove naložbe potrdil tik pred srečanjem med Trumpom in glavnim izvršnim direktorjem Timom Cookom. Cook je sporočil, da bodo v prihodnjih štirih letih povečali vlaganja v proizvodnjo v ZDA za dodatnih sto milijard dolarjev (85 milijard evrov), že pred tem pa je podjetje napovedalo za 500 milijard dolarjev (428 milijard evrov) novih naložb v ZDA.

Ob zavezi za nove naložbe pa se Apple ni zavezal, da bo proizvodnjo iPhonov povsem preselil v ZDA, poroča televizija ABC.

Trump je do zdaj kritiziral podjetje zaradi načrtov, da proizvodnjo iPhonov preseli iz Kitajske v Indijo. Za ameriški uvoz iz Indije sicer trenutno veljajo višje carine kot za uvoz iz Kitajske, saj je Trump Indiji zaradi kupovanja ruske nafte carine zvišal na 50 odstotkov.

Bela hiša dogovor o novih naložbah Appla opredeljuje kot novo zmago ameriške predelovalne industrije ter korak naprej pri utrjevanju ameriške gospodarske in nacionalne varnosti.

V izogib višjim carinam

Apple se poskuša izogniti višjim Trumpovim carinam na iPhone in druge izdelke. Do zdaj je že napovedal, da bo v Houstonu zgradil novo tovarno računalniških strežnikov in ustanovil posebno akademijo za proizvajalce sestavnih delov Applovih proizvodov v Michiganu.

Trump je ob napovedi Applovih naložb še povedal, da namerava uvesti stoodstotne carine na uvoz računalniških čipov, s čimer želi proizvajalce prepričati, da proizvodnjo preselijo v ZDA, poroča ABC.

Dokler se to ne zgodi, pa bodo morali ameriški potrošniki, če Trump grožnjo uresniči, plačevati veliko več za računalnike, avtomobile, gospodinjske aparate in drugo tehnološko blago. "Če boste proizvajali v ZDA, ne bomo izdali računa," je na srečanju s Cookom dejal Trump.