Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
7. 8. 2025,
8.27

Osveženo pred

53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25

Natisni članek

Natisni članek
carine dogovor naložbe investicije tehnologija Apple Donald Trump ZDA

Četrtek, 7. 8. 2025, 8.27

53 minut

Trump in Apple naznanila za več kot 500 milijard evrov naložb v ZDA

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25
Apple | Dogovor med Trumpom in Applom so poimenovali program ameriške predelovalne industrije, pomeni pa premik ključnih delov Applovih dobavnih verig v ZDA in širitev domače proizvodnje. Trump računa, da bo to o podobnih odločitvah prepričalo tudi druga velika pomembna ameriška podjetja. | Foto Reuters

Dogovor med Trumpom in Applom so poimenovali program ameriške predelovalne industrije, pomeni pa premik ključnih delov Applovih dobavnih verig v ZDA in širitev domače proizvodnje. Trump računa, da bo to o podobnih odločitvah prepričalo tudi druga velika pomembna ameriška podjetja.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo v Beli hiši naznanil, da bo tehnološki velikan Apple v ZDA investiral 600 milijard dolarjev (514 milijard evrov). "Apple se vrača domov," je dejal Trump in dodal, da bodo naložbe tehnološkega podjetja ustvarile 20 tisoč delovnih mest.

Apple je nove naložbe potrdil tik pred srečanjem med Trumpom in glavnim izvršnim direktorjem Timom Cookom. Cook je sporočil, da bodo v prihodnjih štirih letih povečali vlaganja v proizvodnjo v ZDA za dodatnih sto milijard dolarjev (85 milijard evrov), že pred tem pa je podjetje napovedalo za 500 milijard dolarjev (428 milijard evrov) novih naložb v ZDA.

Ob zavezi za nove naložbe pa se Apple ni zavezal, da bo proizvodnjo iPhonov povsem preselil v ZDA, poroča televizija ABC.

Trump je do zdaj kritiziral podjetje zaradi načrtov, da proizvodnjo iPhonov preseli iz Kitajske v Indijo. Za ameriški uvoz iz Indije sicer trenutno veljajo višje carine kot za uvoz iz Kitajske, saj je Trump Indiji zaradi kupovanja ruske nafte carine zvišal na 50 odstotkov.

Bela hiša dogovor o novih naložbah Appla opredeljuje kot novo zmago ameriške predelovalne industrije ter korak naprej pri utrjevanju ameriške gospodarske in nacionalne varnosti.

V izogib višjim carinam 

Apple se poskuša izogniti višjim Trumpovim carinam na iPhone in druge izdelke. Do zdaj je že napovedal, da bo v Houstonu zgradil novo tovarno računalniških strežnikov in ustanovil posebno akademijo za proizvajalce sestavnih delov Applovih proizvodov v Michiganu.

Trump je ob napovedi Applovih naložb še povedal, da namerava uvesti stoodstotne carine na uvoz računalniških čipov, s čimer želi proizvajalce prepričati, da proizvodnjo preselijo v ZDA, poroča ABC.

Dokler se to ne zgodi, pa bodo morali ameriški potrošniki, če Trump grožnjo uresniči, plačevati veliko več za računalnike, avtomobile, gospodinjske aparate in drugo tehnološko blago. "Če boste proizvajali v ZDA, ne bomo izdali računa," je na srečanju s Cookom dejal Trump.

Tim Cook
Novice Velikanu med direktorji se izteka čas: kdo ga bo zamenjal?
Tony Fadell
Novice Superbogataš, ki je skoraj naredil usodno napako: stala bi ga lahko vsega
carine dogovor naložbe investicije tehnologija Apple Donald Trump ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.