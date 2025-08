Velikanu med direktorji se izteka čas: kdo ga bo zamenjal?

Stopil je v ogromne čevlje in jih tudi uspešno zapolnil

Tim Cook je mesto izvršnega direktorja podjetja Apple prevzel 24. avgusta 2011, ko je s položaja zaradi hude bolezni, raka trebušne slinavke, odstopil dotedanji direktor in soustanovitelj tehnološkega velikana Steve Jobs.

Ta je umrl manj kot dva meseca pozneje, 5. oktobra 2011, za njegovo zadnjo veliko zmago pa velja dvig Appla na prvo mesto med najvrednejšimi podjetji na svetu, kar se je zgodilo 8. avgusta 2011. Apple je takrat prehitel energetskega giganta ExxonMobil.

Nekdanji izvršni direktor Appla Steve Jobs (desno) in Tim Cook, takrat še operativni direktor Appla, na tiskovni konferenci leta 2010, na kateri sta odgovarjala na vprašanja novinarjev o težavah pametnega telefona iPhone 4 z anteno. Foto: Reuters

Pod vodstvom Tima Cooka je Apple v štirinajstih letih še utrdil položaj enega od vodilnih svetovnih tehnoloških podjetij, tržno kapitalizacijo pa je od smrti Steva Jobsa povečal za skoraj desetkrat. Apple je z vrednostjo okrog treh bilijonov dolarjev oziroma 2,6 bilijona evrov (2.600 milijard evrov) trenutno tretje najvrednejše podjetje na svetu, zaostaja le za Nvidio in Microsoftom.

Tim Cook je izvršni direktor podjetja Apple trenutno že dlje od Steva Jobsa, ki se je v Apple po tem, ko ga je upravni odbor leta 1985 odpustil, septembra 1997 vrnil v vlogi vršilca dolžnosti prvega direktorja, formalno pa je položaj prevzel januarja 2000.

Obdobje po vrnitvi Steva Jobsa v Apple je zaznamovala uveljavitev Appla kot proizvajalca v številnih pogledih revolucionarnih ali ikoničnih potrošniških elektronskih naprav, kot so pametni telefon iPhone, tablica iPad, predvajalnik glasbe iPod in prenosni računalnik MacBook.



Tim Cook bo 24. avgusta 2011 izvršni direktor Appla že 14 let. Gre za enega najdaljših direktorskih stažev v Silicijevi dolini. Foto: Reuters



Obdobje Tima Cooka medtem velja za dobo nosljivih naprav na čelu s pametno uro Apple Watch in slušalkami AirPods, Applove lastne produkcije videovsebin in razvoja lastnih mikročipov, ki poganjajo Applove računalnike.

Ne namerava se še upokojiti, a že razmišljajo o nasledniku

Kot je Tim Cook lani dejal v intervjuju za poslovni medij Bloomberg in v podkastu s pevko Duo Lipo, se še ne namerava upokojiti, po navedbah virov blizu Appla pa naj bi načrtoval, da bo na položaju izvršnega direktorja Appla ostal še vsaj tri leta.

Toda poznavalci dogajanja v tehnološkem gigantu, tako imenovani insajderji, so po navedbah portala Pattently Apple, ki navaja novejše poročanje Bloomberga, pred kratkim razkrili, da upravni odbor Appla že nekaj časa intenzivno razmišlja o nasledniku Tima Cooka.

Steve Jobs je bil izvršni direktor podjetja Apple uradno od januarja 2000 do odstopa s položaja avgusta 2011. Apple je sicer vodil že pred tem, in sicer od leta 1997, ko se je vrnil v podjetje. Drugi izvršni direktorji Apple so bili Michael Scott, Mike Markkula, John Sculley, Michael Spindler in Gil Amelio. Foto: AP / Guliverimage

Iskali naj bi človeka, ki bo pripravljen na položaju izvršnega direktorja tako kot Steve Jobs ali Tim Cook ostati vsaj deset let.

Kdo ima največ možnosti, da postane novi šef Appla?

Po navedbah poznavalcev je favorit Applove uprave trenutno John Ternus. Gre za enega od ključnih Applovih menedžerjev, ki je v vodstveni hierarhiji podjetja uvrščen neposredno pod Tima Cooka.

Ternus, ki je v Applu zaposlen od leta 2001, je od leta 2021 višji podpredsednik Applovega oddelka za razvoj strojne opreme in bdi nad delom tako rekoč vseh Applovih enot, ki gradijo pametne telefone iPhone, tablice iPad, računalnike, pametne ure in druge naprave.

John Ternus je po pridružitvi Applu najprej delal v razvoju zaslonov za računalnike Mac, nato pa se posvetil predvajalnikom glasbe iPod in kasneje razvoju novejših različic pametnih telefonov iPhone. Imel je tudi ključno vlogo v razvoju slušalk AirPods in prehodu z Intelovih procesorjev za osebne računalnike Mac in MacBook na Applove lastne čipe. Foto: Guliverimage

50-letnik se v zadnjih letih pojavlja na tako rekoč vseh predstavitvah Applovih novosti, po navedbah ameriških tehnoloških medijev je izredno karizmatičen, zaposleni v podjetju pa ga obožujejo. Ternus se je uveljavil tudi kot eden najvplivnejših predstavnikov Appla, ki se zavzemajo za bolj trajnosten razvoj sodobnih tehnologij. Med drugim je dejal, da se z ekipo, ki razvija pametne telefone iPhone, trudi, da bi bilo te lažje popraviti in da uporabnikom ob resnejših okvarah ne bi bilo treba takoj kupiti nove naprave.

Med kandidati za morebitnega naslednika Tima Cooka sicer pogosto omenjajo tudi Applovega operativnega direktorja Jeffa Williamsa, Applovo direktorico trženja Deirdre O'Brien in prvega moža razvoja programske opreme Craiga Federighija.