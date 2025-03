Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Apple danes naložila izboljšanje združljivosti njegovih pametnih mobilnikov s konkurenčnimi napravami, kot so slušalke in pametne ure. S tem želijo izboljšati ponudbo za potrošnike, so pojasnili. Olajšati želijo tudi dostop razvijalcev programske opreme do Applovih naprav.

Komisija želi z ukrepi proizvajalcem naprav in razvijalcem programske opreme zagotoviti boljši dostop do funkcij Applovih pametnih telefonov iPhone s področja povezljivosti, hitrejši prenos podatkov in enostavnejše medsebojno seznanjanje naprav, so sporočili iz Bruslja.

Naprave vseh znamk bodo zaradi tega ob uporabi s telefoni iPhone delovale bolje, so navedli v Bruslju. Izdelovalci bodo dobili nove priložnosti za razvoj inovativnih izdelkov, s čimer bo uporabnikom na voljo večja in boljša ponudba.

"Ukrepe smo oblikovali z mislijo na zasebnost in varnost uporabnikov ter ob upoštevanju celovitosti Applovega informacijskega sistema," so poudarili.

Apple pogosto tarča kritik

Z drugim sklopom ukrepov želi komisija povečati preglednost in učinkovitost postopkov za razvijalce programske opreme. To se nanaša tudi na Applove tablične računalnike. Ameriški tehnološki velikan je namreč pogosto tarča kritik, da ponudnikom aplikacij onemogoča dostop do svojih naprav.

"Učinkovita interoperabilnost za povezane naprave tretjih akterjev je pomemben korak k odpiranju Applovega ekosistema. To bo vodilo k boljši izbiri za potrošnike," je v izjavi dejala izvršna podpredsednica Evropske komisije, pristojna za čist, pravičen in konkurenčen prehod, Teresa Ribera.

Komisija je ukrepe uvedla na podlagi akta o digitalnih trgih, ki velja od maja 2023. Z njim naj bi zagotovili enake konkurenčne pogoje za vsa digitalna podjetja, ne glede na njihovo velikost. Akt določa jasna pravila za velike platforme, tako imenovane vratarje, in jim s tem onemogoča, da bi zlorabljale svoj položaj, na primer tako, da bi dajale prednost lastnim izdelkom ali uporabnikom preprečevale namestitev zunanjih aplikacij.

Ukrep Bruslja lahko po ocenah analitikov, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, razumemo tudi v luči zaostrenih odnosov med ZDA in EU. Ameriški predsednik Donald Trump je unijo namreč obtožil izkoriščanja ZDA in uvedel obsežne uvozne carine na blago iz EU, Bruselj pa je napovedal protiukrepe za zaščito evropskega gospodarstva in potrošnikov.