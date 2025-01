"Po letih pretvarjanja, da so demokrati, se bodo zdaj pretvarjali, da so republikanci," je direktorje ameriških tehnoloških velikanov, ki so se v zadnjih tednih poklonili novoizvoljenemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu in v svojih podjetjih napovedali spremembe, ki sovpadajo z vrednotami prihajajoče administracije, ostro kritiziral Tim Sweeney, eden najvplivnejših in tudi najbogatejših posameznikov v industriji videoiger.

Tim Sweeney, ustanovitelj podjetja Epic Games in razvijalec grafičnega pogona Unreal, ki ga uporablja ogromno sodobnih videoiger, je zapis na družbenem omrežju X objavil v odziv na nedavna dejanja nekaterih največjih tehnoloških podjetij in njihovih izvršilnih direktorjev.

After years of pretending to be Democrats, Big Tech leaders are now pretending to be Republicans, in hopes of currying favor with the new administration. Beware of the scummy monopoly campaign to vilify competition law as they rip off consumers and crush competitors. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) January 10, 2025

Po vnovični izvolitvi Donalda Trumpa za predsednika Združenih držav Amerike so pohiteli, da bi bili dobro zapisani pri prihajajoči administraciji, je v objavi na omrežju X, v kateri jih obtožuje kameleonstva, zapisal Sweeney.

"Pazite se pokvarjene kampanje za blatenje zakonodaje o preprečevanju monopolizma z namenom opeharjenja potrošnikov in zatiranja konkurence," je še dodal.

Tim Sweeney ima pri kritikah tehnoloških velikanov in milijarderjev, ki so se "priklonili" Trumpu, sicer tudi lastno agendo.



Njegove nove skrbi oziroma pričakovanje morebitnega pospeška monopolizma namreč izhajajo iz sodnih bitk družbe Epic Games s podjetjema Google in Apple. Epic oziroma Sweeney jima očita, da razvijalce in prodajalce videoiger, Epic Games je oboje, silita v uporabo njunih servisov za nakup in prenos aplikacij ter njunih plačilnih platform. Očita jima tudi, da s tem monopolizirata trg programske opreme za mobilne naprave.

Ko je bil izvoljen Trump, so obrnili ploščo, pozabili na stare zamere in ...

Koga ima v mislih Sweeney, ki je tako kot osebe, ki jih omenja med vrsticami, sicer tehnološki milijarder – vrednost njegovega premoženja znaša okrog 5,6 milijarde evrov –, je najverjetneje jasno vsem, ki so v zadnjih tednih spremljali, kdo od tehnoloških titanov je izrazil namero po gradnji in vzdrževanju dobrih odnosov z Donaldom Trumpom, ob tem pa na videz pozabil na stare zamere, izrečene grožnje in v določenih primerih celo na vrednote, ki jih je do zdaj zagovarjal.

Marku Zuckerbergu v zadnjih dneh mnogi očitajo, da je zavrgel svoje stare vrednote, da bi ugajal Donaldu Trumpu, ko ta ponovno zasede Belo hišo. Drugi kritiki medtem menijo, da Zuckerbergove dozdajšnje vrednote v resnici sploh nikoli niso obstajale in da ga zanima samo ena stvar – čim večja uporaba njegovih družbenih omrežij. Foto: Reuters

Mark Zuckerberg, izvršilni direktor Mete, krovne družbe Facebooka in Instagrama, je Donalda Trumpa od novembrske zmage na predsedniških volitvah večkrat obiskal na posestvu Mar-a-Lago na Floridi, nazadnje domnevno v petek (vir).

Zuckerberg, ki mu je Trump še lani celo grozil z dosmrtnim zaporom (vir), je nato napovedal več sprememb: na Facebooku in Instagramu odpravlja dozdajšnji sistem preverjanja dejstev, Meta pa ukinja tudi pobude za vključevanje in enakopravnost, ki so jih še do lani zagovarjali kot temeljne vrednote podjetja.

Po mnenju več kritikov Zuckerbergovih odločitev gre za jasen signal, da bo podjetje Meta delovalo bolj v skladu z vrednotami in stališči prihajajoče predsedniške administracije.

Mark Zuckerberg, prvi mož Facebooka in Instagrama, je pretekli konec tedna med gostovanjem pri razvpitem voditelju podkastov Joeju Roganu razkril, kaj pričakuje od Donalda Trumpa: pritisk na Evropsko unijo, da ta ameriškim tehnološkim podjetjem, ki kršijo evropsko zakonodajo, preneha izrekati globe. Foto: Guliverimage

... odprli denarnice

Družba Meta je v inavguracijski sklad Donalda Trumpa, ki bo predsednik ZDA znova postal čez teden dni, primaknila tudi okrogel milijon ameriških dolarjev.

To so storili tudi Google, ki mu je Trump še septembra lani grozil s kriminalno preiskavo, če bo izvoljen za predsednika ZDA (vir), Amazon, ki mu je Trump že med svojo prvo kandidaturo za predsednika grozil z "velikimi problemi", na bojni nogi pa je bil nenehno tudi z ustanoviteljem Amazona Jeffom Bezosom (vir), in Apple.

Tim Cook, izvršilni direktor Appla, ki je z novoizvoljenim predsednikom ZDA sicer v zelo dobrih odnosih, naj bi donacijo v Trumpov inavguracijski sklad opravil celo iz lastnega žepa (vir).

Navdušenje nad prihajajočo predsedniško administracijo in željo, da bi "lahko osebno čestital Donaldu Trumpu", je izrazil tudi Jensen Huang (vir), izvršilni direktor proizvajalca grafičnih čipov Nvidia, za Applom trenutno drugega najvrednejšega podjetja na svetu.