"Muskova prišepetovalka". Tako se zadnje čase označuje nemška politična vplivnica Naomi Seibt (sama pravi, da je to mišljeno ironično). Musk je namreč 19. decembra lani poobjavil njen v angleščini posneti video, v katerem graja vodjo CDU Friedricha Merza, in nad njeno objavo napisal: Samo AfD lahko reši Nemčijo (ang. Only the AfD can save Germany).

Nemška Anti-Greta

A tokrat ni prvič, da so svetovni mediji postali pozorni nanjo. Že februarja 2020 se je o njej razpisal britanski Guardian, ko je sodelovala na vsakoletnem srečanju ameriških konservativcev CPAC, na katerih je zadnja leta redni gost tudi Donald Trump.

To so bili časi, ko so podnebni skeptiki Naomi Seibt predstavljali kot Anti-Greto oziroma kot desni odgovor na švedsko zagovornico boja proti podnebnim spremembam Greto Thunberg. Naomi Seibt se je takrat predstavljala kot t. i. podnebni realist.

"Današnja znanost o podnebnih spremembah pravzaprav sploh ni znanost. Cilj podnebnih znanstvenikov je osramotiti človeštvo. Alarmizem zaradi podnebnih sprememb je v svojem bistvu grozljiva protičloveška ideologija, ki nas prepričuje, naj na svoje dosežke gledamo s krivdo, sramom in gnusom ter da niti ne upoštevamo številnih velikih koristi, ki smo jih dosegli z uporabo fosilnih goriv kot svojega glavnega vira energije," je tedaj govorila Nemka.

Sodelavka zagovornikov fosilnih goriv

Naomi Seibt je nekaj dni pred nastopom na CPAC postala sodelavka možganskega trusta Heartland Institut, ki ga financirajo podjetja, ki se ukvarjajo s pridobivanjem fosilnih goriv. Med velikimi donatoricami inštituta je bila po pisanju Guardiana tudi Družinska fundacija Mercer, ki jo vodi Rebekah Mercer, finančna donatorica Donalda Trumpa in hči mogotca hedge skladov Roberta Mercerja.

Muskova poobjava njenega čivka, v kateri je najbogatejši človek na svetu podprl AfD:

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2024

Kot piše Reuters, je Naomi Seibt z inštitutom povezal britanski podnebni skeptik Christopher Monckton, ki ga je spoznala leta 2019.

Njen dobri prijatelj je Martin Sellner

Že leto pred nastopom na CPAC so na Naomi Seibt postali pozorni nemški mediji, in sicer zaradi njenih izjav po napadu na sinagogo v nemškem mestu Halle, ko sta umrla dva človeka. Takrat je govorila o tem, da se Jude predstavlja za najbolj zatirane, medtem ko so običajni Nemci na dnu, muslimani pa nekje vmes. Zaradi teh besed so ji očitali antisemitizem, a je te očitke zavračala.

Je pa med svoje vzornike prištevala kanadskega spletnega desnega aktivista Stefana Molyneuxa, ki zagovarja t. i. znanstveni rasizem. Nedavno pa je za svojega dobrega prijatelja označila Avstrijca Martina Sellnerja, desničarskega aktivista in vodjo avstrijskih identitarcev.

Naomi za odpravo nemške krivde zaradi nacističnih zločinov

Sama sicer trdi, da ni skrajna desničarka, ampak da glasuje za AfD, da se bo to lahko spopadla s problematiko priseljevanja. "Želim odpraviti vso to nemško krivdo," pravi, pri čemer misli na nemško politiko kesanja zaradi nacističnih zločinov. "Nisem naredila ničesar, kar so domnevno storili moji predniki," še pravi.

Naomi Seibt leta 2020, ko je delala za Heartland Institute:

Kako pa se je začelo njeno sodelovanje z Muskom? Kot je povedala v intervjujih za Reuters in nemški desno usmerjeni časopis Junge Freiheit, je junija lani po evropskih volitvah na omrežju X objavila, da je volila za AfD. Musk jo je najprej javno vprašal, zakaj takšni negativni odzivi na njeno objavo.

Kako je postala Muskova prišepetovalka

Pozneje naj bi Musk Nemki poslal zasebno sporočilo, v katerem naj bi jo spraševal o podrobnostih glede AfD. Kot trdi Naomi Seibt, je Musku pojasnila, da AfD ni mogoče primerjati z nacistično ideologijo ali Adolfom Hitlerjem, ampak z nacionalno-liberalnimi gibanji iz 19. stoletja. Naomi Seibt trdi, da ji je Musk pozneje poslal še več zasebnih sporočil z vprašanji o nemški politiki.

Po ugotovitvah Reutersa pa je Musk, ki ima več kot 211 milijonov sledilcev, od junija lani na omrežju X več kot 40-krat na tak ali drugače način svoje sledilce opozoril na tvite, ki jih je objavila Nemka.

Se bosta Elon in Naomi srečala v Washingtonu?

Naomi Seibt Muska še ni srečala v živo, upa, da se bo to zgodilo na inavguraciji Donalda Trumpa, ki bo v Washingtonu 20. januarja. Naomi Seibt sicer že nekaj časa živi v ZDA, kot je povedala v intervjuju za Junge Freiheit, je to zato, ker bi bilo življenje v Nemčiji zanjo trenutno prenevarno.

Naomi Seibt ima na omrežju X nekaj več kot 373 tisoč sledilcev, na Youtubu pa več kot 112 tisoč naročnikov na svoj kanal. Foto: Guliverimage

Kot trdi, so ji mediji na hrbet nalepili tarčo. Zaradi tega je morala lanske božične praznike preživeti brez družine. Pri tem ne navaja, kakšne grožnje ji onemogočajo bivanje v Nemčiji. Njena družina (njena mama je odvetnica) živi v Münstru.

Naomi proti Kamali

V ZDA se je nemška vplivnica v času predsedniške kampanje nedvoumno postavila na Trumpovo stran. Njegovo tekmico Kamalo Harris je tako med drugim opisala z besedami: "Ne zna govoriti, ni inteligentna, je ničla."

Kot piše nemški medij Welt, takšne izjave zvenijo zelo prevzetno iz ust mladenke, ki, kljub temu da je srednješolske izpite opravila s sanjsko oceno 1,0, več kot sedem let po maturi še vedno ni opravila nobenega izobraževanja in nima diplome. Študij ekonomije v Mannheimu je opustila – bil je menda preveč dolgočasen. Tudi psihologije na daljavo ne študira več.

Graditeljica mostov med AfD in Trumpovimi ZDA

Nemški Welt za Naomi Seibt še pravi, da je nekakšna povezovalka med AfD in ZDA. Pred četrtkovim pogovorom med Muskom in kanclersko kandidatko AfD Alice Weidel na omrežju X je Naomi Seibt na istem omrežju v angleščini zapisala: "Imamo priložnost, da naredimo Nemčijo spet veliko." To je jasna navezava na Trumpa in njegovo gibanje Maga.

Fotografija Naomi Seibt brez ličil in šminke, ki so jo posneli februarja 2020 na srečanju CPAC v Washingtonu. Naomi Seibt je proti temu, da mediji objavljajo to fotografijo, in sicer zato, ker je bila menda posneta, ko je bila hudo bolna in se ji je to videlo na obrazu. Foto: Guliverimage

Po četrtkovem pogovoru med Muskom in Alice Weidel pa je širila mnenje sovodje AfD, da je bil Adolf Hitler komunist. Gre seveda za t. i. zlagano zgodovino, saj je bil Hitler v resnici vneti protikomunist, ki je imel komunizem za judovsko zaroto. Po vzponu na oblast je najprej prepovedal Komunistično partijo Nemčije (KPD), nemške komuniste pa poslal v koncentracijska taborišča.

Poskus iskanja naklonjenosti pri ameriških konservativcih

Gre seveda za poskus Alice Weider, da bi zlasti ameriško konservativno javnost (za katero je že socialna država skandinavskega kova neke vrste komunizem) prepričala, kako je AfD nekakšna libertarna protisocialistična stranka, ki se zavzema za podjetnike, nizke davke in čim manj države.