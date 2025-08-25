Iz obalnih predelov osrednjega Vietnama, ki se mu približuje silovit tajfun Kajiki, oblasti na varno umikajo več deset tisoč prebivalcev. Šole in druga javna poslopja preurejajo v začasna zatočišča, vsaj dve letališči sta zaprti. Tajfun naj bi prinesel veter s hitrostjo okrog 160 kilometrov na uro.

Tajfun Kajiki je trenutno še nad morjem, kjer v Tonkinškem zalivu povzroča valove, visoke več kot devet metrov. Kopno naj bi dosegel okrog 13. ure po lokalnem času, nakar naj bi precej oslabel, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Evakuirali 30 tisoč ljudi

Vietnamske oblasti želijo v začasna zatočišča umakniti več kot 300 tisoč prebivalcev petih obalnih pokrajin. Do jutra so z ogroženega območja evakuirali skoraj 30 tisoč ljudi, mobilizirali pa 16 tisoč pripadnikov vojske.

Obalno mesto Vinh so že ponoči zajele obilne padavine, danes pa je večina trgovin in gostinskih obratov zaprtih. V državi sta zaprti tudi dve letališči, že v nedeljo so odpovedali več notranjih letov. Vse ribiške ladje, ki plovejo na poti tajfuna, so se morale vrniti v pristanišča.

Tudi na kitajskem otoku Hainan, ki ga je tajfun prečkal na južnem delu, so že v nedeljo evakuirali okrog 20 tisoč prebivalcev. V mestu Sanya so zaprli nekatera območja in ustavili obratovanje podjetij.

Tajfun Kajiki je že peti, ki je letos prizadel Vietnam. Septembra lani je medtem zaradi tajfuna Yagi umrlo več sto ljudi, nastalo je za več kot 3,3 milijarde gospodarskih izgub.