Šanghaj prizadel najhujši tajfun v 75 letih

Šanghaj je danes dosegel tajfun Bebinca, ki velja za najhujšega v zadnjih 75 letih. V metropoli s 25 milijoni prebivalcev so odpovedali več kot 600 letov ter do torka tudi kulturne in športne prireditve na prostem. Oblasti so prebivalcem priporočile, naj ostanejo v zaprtih prostorih. Ladjam so ukazali, naj ostanejo v pristanišču ali se tja vrnejo.

Bebinca je s sunki vetra do 151 kilometrov na uro najmočnejši tajfun, ki je prizadel Šanghaj po tajfunu Gloria leta 1949. Oblasti so v nedeljo razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti. Na obeh glavnih letališčih v Šanghaju so odpovedali lete, prav tako trajekte in nekatere vlake. Ob 1. uri po lokalnem času so zaprli avtoceste in v mestu hitrost vožnje omejili na 40 kilometrov na uro. O večji materialni škodi še ne poročajo.

Posledica tajfuna

Šanghajska služba za nadzor nad poplavami je povedala, da so prejeli več deset obvestil o dogodkih, povezanih s tajfunom, večinoma o podrtih drevesih in reklamnih panojih, poročanje kitajske državne televizije CCTV navaja francoska tiskovna agencija AFP. Po poročanju lokalnih oblasti so iz okrožja Chongming, z otoka ob izlivu reke Jangce, evakuirali devet tisoč prebivalcev.

Tajfun Bebinca se je po nastanku 10. septembra v Tihem oceanu med premikanjem proti severozahodu okrepil in je dosegel Šanghaj, potem ko je že prešel Japonsko ter osrednji in južni del Filipinov. Do zdaj je šest ljudi izgubilo življenje zaradi podrtih dreves.

Tajfun se premika proti severozahodu

Po navedbah CCTV naj bi se tajfun Bebinca premikal proti severozahodu, kjer se v več provincah obetata močno deževje in veter. Dosegel je vzhod Kitajske, medtem ko se v delih jugovzhodne Azije še vedno spoprijemajo s posledicami tajfuna Yagi.